В Сибае возбудили уголовные дела о мошенничестве и незаконном образовании юрлица
По материалам проверки прокуратуры Сибая возбуждены уголовные дела о незаконном образовании юридического лица через подставных людей группой лиц по предварительному сговору (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Прокуратура Сибая проверила информацию Уральского главного управления Банка России о нецелевом использовании субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) заемных средств.
Установлено, что в рамках господдержки МСП между микрокредитной организацией и ООО «Левитро» заключен договор целевого микрозайма на сумму 3,9 млн руб.
Деньги были предоставлены на покупку земельного участка и нежилого помещения в Сибае.
Однако компания не приобрела предусмотренные договором объекты недвижимости и не предоставила документы, подтверждающие целевое использование займа. Таким образом, полученные средства использовались не по целевому назначению.
Кроме того, проверка выявила признаки номинального участия руководителя в деятельности организации.
Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.