В Сибае возбудили уголовные дела о мошенничестве и незаконном образовании юрлица

По материалам проверки прокуратуры Сибая возбуждены уголовные дела о незаконном образовании юридического лица через подставных людей группой лиц по предварительному сговору (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.