Подтверждена готовность Кургана к отопительному сезону

Специалисты проверили семь теплоснабжающих организаций. Установлено, что в городе проведены гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей, котельные и тепловые пункты модернизированы, жилой фонд и соцучреждения подготовлены к отопительному сезону. Кроме того, в Кургане сформированы запасы основного и резервного топлива. Заместитель руководителя управления Ростехнадзора Евгений Дроздецкий вручил мэру Антону Науменко паспорт готовности всех систем жизнеобеспечения областного центра к низким температурам.