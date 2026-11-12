Руководство барнаульской компании обвиняют в хищении гранта на 20 млн рублей

Третий соучастник был привлечен для оформления документов. Он же, считают правоохранители, предложил руководителям компании включить в конкурсную документацию фиктивный проект о производстве штабелируемой складной упаковочной тары из сотового полиэтилена. Таким образом, злоумышленники похитили всю сумму выделенного гранта, установило следствие.