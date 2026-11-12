Руководство барнаульской компании обвиняют в хищении гранта на 20 млн рублей
Октябрьский райсуд Барнаула рассмотрит уголовное дело о махинациях со средствами государственного гранта. Трем местным жителям инкриминировали мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил объединенный пресс-центр судов Алтайского края.
По версии следствия, двое фигурантов дела, в 2021—2025 годах руководившие ООО «Торговая компания “Голдсибупак”», приняли участие в конкурсе Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Фирма получила гранты в размере 20 млн руб. на поддержку предприятия в сфере инновационных технологий.
Третий соучастник был привлечен для оформления документов. Он же, считают правоохранители, предложил руководителям компании включить в конкурсную документацию фиктивный проект о производстве штабелируемой складной упаковочной тары из сотового полиэтилена. Таким образом, злоумышленники похитили всю сумму выделенного гранта, установило следствие.