Томский межвузовский кампус получил разрешение на строительство

Согласно официальной документации, проект стоимостью 52,1 млрд руб. реализуется в два этапа. Первый предусматривает возведение жилого комплекса на 3130 мест, учебного и физкультурно-оздоровительного центров с вводом в эксплуатацию в июле 2030 года. Второй этап — с 2030 по 2033 год — включает строительство двух гостиниц на 2870 мест. Общая вместимость кампуса после завершения всех работ составит около 6 тыс. студентов.