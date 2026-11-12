Томский межвузовский кампус получил разрешение на строительство
Первый этап проекта планируют завершить к 2030 году
Департамент градостроительного развития Томской области выдал разрешение на строительство межвузовского кампуса, который станет крупнейшим инвестиционным проектом региона за последнее десятилетие. Документ был получен после положительного заключения Государственной экспертизы, подтвердившей готовность строительной площадки на 53%.
На территории возле Особой экономической зоны уже установлено ограждение, обустроены временные дороги и инженерные сети, необходимые для начала основных работ.
Согласно официальной документации, проект стоимостью 52,1 млрд руб. реализуется в два этапа. Первый предусматривает возведение жилого комплекса на 3130 мест, учебного и физкультурно-оздоровительного центров с вводом в эксплуатацию в июле 2030 года. Второй этап — с 2030 по 2033 год — включает строительство двух гостиниц на 2870 мест. Общая вместимость кампуса после завершения всех работ составит около 6 тыс. студентов.