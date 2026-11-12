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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Южный Урал

В двух челябинских поселках установили карантин по бешенству

В поселках Джабык и Арсинский начал действовать карантин из-за животных, заболевших бешенством. Соответствующие распоряжения опубликованы на портале правовой информации.
Какие именно виды животных заразились вирусом, не раскрывается. На время карантина устанавливаются эпизоотический очаг и неблагополучная территория. На этих участках запрещено лечить больных животных, ввозить и вывозить невакцинированных, а также проводить ярмарки из-за скопления восприимчивых животных.
Виталина Ярховска