В двух челябинских поселках установили карантин по бешенству

Какие именно виды животных заразились вирусом, не раскрывается. На время карантина устанавливаются эпизоотический очаг и неблагополучная территория. На этих участках запрещено лечить больных животных, ввозить и вывозить невакцинированных, а также проводить ярмарки из-за скопления восприимчивых животных.