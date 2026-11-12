С ростом налоговой нагрузки смирились лишь 23% малых предприятий

С 2026 года порог для уплаты НДС снижен с 60 млн до 20 млн руб. в год. Власти позиционировали меру как инструмент в борьбе с дроблением бизнеса, к которому теперь склоняется почти четверть опрошенных. Порог планировалось снижать и дальше — до 15 млн и затем до 10 млн руб., однако летом этого года после появления возражений бизнеса его было решено заморозить на уровне 20 млн руб. вплоть 2029 года. Сделано это было только для пользователей УСН. На патент заморозку распространять не стали, и теперь «Опора России» эту ситуацию предлагает исправить. Впрочем, «привилегия» для плательщиков УСН не сильно их воодушевила — согласно опросу ТПП, 39% «упрощенцев» считают влияние на них новых правил критическим, 36% — терпимым, но заметным.