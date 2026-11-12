С ростом налоговой нагрузки смирились лишь 23% малых предприятий
Снижение порога годового дохода, после которого у пользователей упрощенной и патентной систем налогообложения (УСН и ПСН) возникает обязанность платить НДС, заставило 27% из них задуматься о сокращении или даже закрытии бизнеса. Еще 26% планируют сдерживать рост, чтобы не перейти порог, 24% — прибегнуть к дроблению, и только 23% не планируют ничего менять в своей деятельности. Таковы результаты опроса 23 тыс. предпринимателей из 87 регионов, проведенного Торгово-промышленной палатой (ТПП) РФ.
Согласно опросу, перемены с НДС повлияли на отношения МСП с клиентами — 25% ушли в наличные, 29% — подняли цены, 32% — оставили их на прежнем уровне, пожертвовав прибылью. Только 14% респондентов удалось «удержать баланс».
С 2026 года порог для уплаты НДС снижен с 60 млн до 20 млн руб. в год. Власти позиционировали меру как инструмент в борьбе с дроблением бизнеса, к которому теперь склоняется почти четверть опрошенных. Порог планировалось снижать и дальше — до 15 млн и затем до 10 млн руб., однако летом этого года после появления возражений бизнеса его было решено заморозить на уровне 20 млн руб. вплоть 2029 года. Сделано это было только для пользователей УСН. На патент заморозку распространять не стали, и теперь «Опора России» эту ситуацию предлагает исправить. Впрочем, «привилегия» для плательщиков УСН не сильно их воодушевила — согласно опросу ТПП, 39% «упрощенцев» считают влияние на них новых правил критическим, 36% — терпимым, но заметным.