«Байкальские Соколы» и «Кузбасс» идут без поражений в чемпионате по хоккею с мячом
Две сибирские команды оказались в числе лидеров российской Суперлиги по хоккею с мячом после первых двух матчей. Второй тур регулярного чемпионата состоялся 11 ноября.
«Байкальские Соколы» из Иркутска обыграли кировскую «Родину» со счетом 8:3. Кемеровский «Кузбасс», в свою очередь, разгромил абаканские «Саяны» (8:1). В этой игре три мяча на счету Кирилла Катилова. В результате «Байкальские Соколы» и «Кузбасс» набрали по четыре очка. Столько же у хабаровского «СКА-Нефтяника» и ульяновской «Волги».
Новосибирский «Сибсельмаш» в Красноярске оказал упорное сопротивление «Енисею». Еще за 10 минут до конца матча хозяева вели с преимуществом всего в один мяч. Итоговый счет — 4:2.