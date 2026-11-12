«Байкальские Соколы» и «Кузбасс» идут без поражений в чемпионате по хоккею с мячом

«Байкальские Соколы» из Иркутска обыграли кировскую «Родину» со счетом 8:3. Кемеровский «Кузбасс», в свою очередь, разгромил абаканские «Саяны» (8:1). В этой игре три мяча на счету Кирилла Катилова. В результате «Байкальские Соколы» и «Кузбасс» набрали по четыре очка. Столько же у хабаровского «СКА-Нефтяника» и ульяновской «Волги».