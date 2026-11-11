За махинации с отчетностью «Роснано» осуждены бывшие менеджеры компании
В Гагаринском суде столицы 11 ноября завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывших заместителя руководителя ООО «УК "Роснано"»—исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марины Касенковой. Все подсудимые были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Максимальное наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы получил Артур Галстян. Его сообщники Касенкова и Подольский осуждены на шесть с половиной и пять лет колонии соответственно. Также по решению суда фигурантам придется возместить потерпевшей стороне в лице компании «Роснано» нанесенный вред в размере 52,6 млрд руб. В Роснано “Ъ” заявили, что «последовательно добиваются возмещения ущерба, причиненного компании в прежние годы».
Уголовное дело, фигурантами которого являются осужденные, было расследовано и рассмотрено судом в достаточно сжатые сроки. Как рассказывал “Ъ”, Бориса Подольского, Артура Галстяна и Марину Касенкову сотрудники ФСБ и МВД задержали в конце января прошлого года, а судебный процесс над ними начался в апреле 2026-го. Инициатором же расследования стал новый топ-менеджмент «Роснано», сменивший в конце 2020 года предыдущую команду. До этого по итогам аудита уже было возбуждено несколько уголовных дел по факту особо крупных мошенничеств и растрат (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
В «Роснано» ущерб от деятельности предыдущего руководства компании оценивают в сумму более 200 млрд руб. Ранее там утверждали, что во время проверки финансово-хозяйственной деятельности компании были установлены факты вывода средств в офшоры под видом «покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний по завышенной стоимости и продажи долей госкомпании по заниженной стоимости».