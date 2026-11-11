«Ъ» стало известно, из-за чего генерала Сергея Малькова вернули под стражу
“Ъ” стали известны подробности инцидента, приведшего к изменению меры пресечения генерал-майору Сергею Малькову, проходящему по делу о хищении топлива у МВД. В СИЗО он оказался после того, как встретил в ресторане своего бывшего начальника, генерал-полковника полиции Николая Головкина. Также в вину подследственному вменили общение с действующим министром здравоохранения Подмосковья Максимом Забелиным.
По данным “Ъ”, решение Мещанского суда Москвы, который перевел 66-летнего господина Малькова из-под домашнего ареста под стражу, было обусловлено главным образом двумя событиями. Первое, согласно ходатайству следственного департамента МВД об изменении меры пресечения, касается встречи обвиняемого 29 сентября 2026 года с «неустановленным лицом», а второе — общения 8 октября у себя дома с заместителем председателя правительства Подмосковья—министром здравоохранения Максимом Забелиным.
В первом случае, как стало известно “Ъ”, речь идет о бывшем начальнике фигуранта, экс-руководителе ГУ МВД по Московской области генерал-полковнике Николае Головкине. Именно с ним, по данным “Ъ”, господин Мальков случайно столкнулся в ресторане Christian в гостинице «Украина», куда 29 сентября он заглянул, возвращаясь с допроса от следователя вместе с сопровождающей его инспектором ФСИН.
Что касается контакта обвиняемого с министром, то последний, как стало известно “Ъ”, являлся другом семьи Малькова и заехал к нему домой для того, чтобы осмотреть супругу генерала, которая пожаловалась ему на боли в ноге.