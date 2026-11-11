«Ъ» стало известно, из-за чего генерала Сергея Малькова вернули под стражу

В первом случае, как стало известно “Ъ”, речь идет о бывшем начальнике фигуранта, экс-руководителе ГУ МВД по Московской области генерал-полковнике Николае Головкине. Именно с ним, по данным “Ъ”, господин Мальков случайно столкнулся в ресторане Christian в гостинице «Украина», куда 29 сентября он заглянул, возвращаясь с допроса от следователя вместе с сопровождающей его инспектором ФСИН.