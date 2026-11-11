Россия и Украина вновь не смогли договориться об условиях прекращения конфликта
В Абу-Даби завершился очередной раунд трехсторонних переговоров по украинскому кризису. Помимо России, Украины и США в них приняли участие представители ЕС и НАТО, не находившиеся за столом переговоров, но активно общавшиеся с украинской и американской делегациями. Сторонам конфликта вновь не удалось договориться об условиях его прекращения. И тем не менее встреча не стала безрезультатной: ее участники приблизились к пониманию того, что украинский кризис не должен перерасти в большую войну в Европе, для предотвращения которой необходимо уже сегодня восстанавливать каналы диалога и договариваться о новой архитектуре «холодного мира». Вишенкой на торте, как обычно, стала договоренность об обмене пленными, который состоится через две-три недели.
Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби, стартовавшие 10 ноября, возобновились в среду в 11 часов по московскому времени после состоявшегося накануне почти четырехчасового обсуждения за закрытыми дверями.
Переговоры второго дня продлились вдвое меньше, чем в первый день, а общие итоги встречи подвел в своем заявлении для прессы глава российской делегации Владимир Мединский.
«Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время»,— сообщил господин Мединский.
Впрочем, договоренность о новом обмене пленными стала единственным позитивным итогом той части переговоров, которая касалась непосредственно украинского урегулирования. В связи с этим наибольшую часть своего итогового обращения Владимир Мединский посвятил другой теме — вопросам о будущей архитектуре европейской безопасности.