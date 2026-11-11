Триллер «Инфлюенсер» выйдет в российский прокат 12 ноября
На экранах — фильм Майка Нюбру «Инфлюенсер» (The Influencer Project). Михаил Трофименков дежурно посочувствовал модной блогерке Кьяре Кинг (Кьяра Кинг), ставшей, как и положено людям популярной и бесполезной профессии, жертвой маньяка.
Фильмы о странной породе полулюдей, полутеней, именуемых инфлюенсерами, уже выделились в поджанр фильмов ужасов. В «Острове иллюзий» (2023) и «Инфлюенсерах» (2025) Кертиса Дэвида Хардера кровожадная девушка шарилась по миру, подменяя в соцсетях убитых ею ЛОМов. В сюрреалистическом «Случае с фортепьяно» (2025) Кантена Дюпье бесчувственная к боли блогерка возжаждала к финалу чужой крови. Там такое было, о-го-го, фортепьяно с небо на людей падали.
Ну, а за Кьярой, совсем уж безобидной кошечкой, охотится маньяк в промзонах Копенгагена, куда она прилетела со съемочной группой во главе с Майком (Майк Нюбру), которая будет снимать, как Кьяра будет снимать себя, ну, в общем, все друг друга снимают. За что же маньяк на нее набросился? Ведь никому ничего плохого, кажется, не сделала. Ну, танцует в перьях. Ну, неловко стоит на лыжах. Ну, плачется о том, как ей плачется после свидания с одним парнем о другом парне, которому по ней, наоборот, не плачется.