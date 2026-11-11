В Оренбургской области закрываются три филиала техникумов
Глава регионального минобра объяснил это оптимизацией бюджетных расходов
В Оренбургской области прекратят работу три филиала техникумов. В их числе — колледж в поселке Энергетик Новоорского района, селе Чебеньки Оренбургского района и селе Кичкасс Переволоцкого района. О причинах рассказал министр образования региона Алексей Пахомов на внеочередном заседании регионального Заксобрания.
Как пояснил господин Пахомов, такое решение продиктовано оптимизацией бюджетных расходов. Укрупнение площадок, по его словам, позволит сохранить бюджетные места для всех нынешних студентов и набрать в следующем году столько же учащихся, сколько было ранее.
Министр заявил, что те, кто учится за счет бюджета, продолжат обучение на тех же условиях, а иногородним студентам предоставят общежития. Расчеты с сокращаемым персоналом проведут в полном объеме в соответствии с трудовым законодательством.
Новость о закрытии филиалов техникумов вызвала большое возмущение у преподавателей и родителей студентов. Одной из главных проблем для обучающихся может стать трансфер до нового колледжа.