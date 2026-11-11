Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №208

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Волга

В Оренбургской области закрываются три филиала техникумов

Глава регионального минобра объяснил это оптимизацией бюджетных расходов
В Оренбургской области прекратят работу три филиала техникумов. В их числе — колледж в поселке Энергетик Новоорского района, селе Чебеньки Оренбургского района и селе Кичкасс Переволоцкого района. О причинах рассказал министр образования региона Алексей Пахомов на внеочередном заседании регионального Заксобрания.

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Как пояснил господин Пахомов, такое решение продиктовано оптимизацией бюджетных расходов. Укрупнение площадок, по его словам, позволит сохранить бюджетные места для всех нынешних студентов и набрать в следующем году столько же учащихся, сколько было ранее.
Министр заявил, что те, кто учится за счет бюджета, продолжат обучение на тех же условиях, а иногородним студентам предоставят общежития. Расчеты с сокращаемым персоналом проведут в полном объеме в соответствии с трудовым законодательством.
Новость о закрытии филиалов техникумов вызвала большое возмущение у преподавателей и родителей студентов. Одной из главных проблем для обучающихся может стать трансфер до нового колледжа.
Яна Вежлева