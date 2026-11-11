В Оренбургской области закрываются три филиала техникумов

Как пояснил господин Пахомов, такое решение продиктовано оптимизацией бюджетных расходов. Укрупнение площадок, по его словам, позволит сохранить бюджетные места для всех нынешних студентов и набрать в следующем году столько же учащихся, сколько было ранее.