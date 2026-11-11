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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Урал

Ельцин-центр отпразднует день рождения выставками и концертом Флоры Бичахчян

Культурно-образовательный комплекс Ельцин-центр в Екатеринбурге 25 ноября отметит свое 11-летие. В рамках события с 23 по 25 ноября запланирована масштабная программа мероприятий. В рамках программы все три дня будет идти конференция «1990-е: взгляд из XXI века», на которой исследователи 90-х в формате открытых лекций будут рассказывать о Свердловском рок-клубе, литературе и журналистике той эпохи. Среди заявленных экспертов выступят Юрий Орлицкий, Дмитрий Карасюк, Евгений Бурденков, Сергей Перехожих и другие.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Отдельная часть будет посвящена презентации нового фотоальбома «Горожанин» 24 ноября. По словам директора Музея Бориса Ельцина Анны Бородулиной, в издание вошли ранее не опубликованные кадры Свердловска с 1949 по 1968 год.
В холле кинозала Ельцин-центра с 25 ноября откроется выставка «Кадровый голод» фотокорреспондента Игоря Гаврилова.
Завершит праздничный день концерт исполнительницы Flora (Флоры Бичахчян). «Мы решили сделать ее сольный концерт на день рождения, потому что стараемся поддерживать молодых и талантливых артистов. Флора для многих любимая исполнительница из Екатеринбурга»,— прокомментировал программный директор Ельцин-центра Илья Смирнов.

Ельцин-центр — это общественная, культурная и образовательная площадка, созданная в 2008 году для сохранения, изучения и представления исторического наследия первого Президента России Бориса Ельцина. Главный комплекс в Екатеринбурге был открыт 25 ноября 2015 года. Внутри общественного центра находится Музей Бориса Ельцина, где представлена экспозиция о событиях 1990-х годов. Кроме того, в здании расположены Арт-галерея, библиотека, образовательный и дискуссионный центры, кинозал, книжный магазин и общественные площадки.

В прошлом году Ельцин-центр отметил 10-летний юбилей. Исполнительный директор Александр Дроздов тогда рассказал «Ъ-Урал» о том, как прошли первые десять лет учреждения.
София Паникова

Юбилей, понимаешь

25 ноября 2015 года в Екатеринбурге открыли «Президентский центр Б.Н. Ельцина» в честь первого президента Бориса Ельцина, родившегося в Свердловской области
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25 ноября 2015 года в Екатеринбурге открыли «Президентский центр Б.Н. Ельцина» в честь первого президента Бориса Ельцина, родившегося в Свердловской области

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

До запуска самого центра в Екатеринбурге открыли памятник первому президенту России Борису Ельцину в 2011 году. Открывал его президент Дмитрий Медведев
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До запуска самого центра в Екатеринбурге открыли памятник первому президенту России Борису Ельцину в 2011 году. Открывал его президент Дмитрий Медведев

Яков Глинский / Коммерсантъ

Ельцин-центр — центр исторического наследия первого российского президента. В здании расположился современный музей, посвященный истории в России
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Ельцин-центр — центр исторического наследия первого российского президента. В здании расположился современный музей, посвященный истории в России

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

На строительство центра ушло около 7 млрд руб.
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На строительство центра ушло около 7 млрд руб.

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Открытие центра собрало практически всю политическую и культурную элиту страны
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Открытие центра собрало практически всю политическую и культурную элиту страны

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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Дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, президент России Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Сергей Иванов, вдова первого президента России Наина Ельцина во время осмотра экспозиции «Семь дней, которые изменили Россию» в музее Центра Б.Н.Ельцина, 2015 г.
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Дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, президент России Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Сергей Иванов, вдова первого президента России Наина Ельцина во время осмотра экспозиции «Семь дней, которые изменили Россию» в музее Центра Б.Н.Ельцина, 2015 г.

Пресс-служба президента РФ

Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко и журналист Сергей Медведев во время церемонии открытия «Ельцин-центра»
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Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко и журналист Сергей Медведев во время церемонии открытия «Ельцин-центра»

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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«Центр задумывался как отражение целой эпохи в истории страны, эпохи радикальных перемен, крайне важных, сложных и, конечно, противоречивых»,— заявлял после посещения экспозиции Владимир Путин.
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«Центр задумывался как отражение целой эпохи в истории страны, эпохи радикальных перемен, крайне важных, сложных и, конечно, противоречивых»,— заявлял после посещения экспозиции Владимир Путин.

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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Общая площадь комплекса составляет 88 тыс. кв. м, из них музей с прилегающими помещениями занимает 22 тыс. кв. м
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Общая площадь комплекса составляет 88 тыс. кв. м, из них музей с прилегающими помещениями занимает 22 тыс. кв. м

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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За годы работы в Ельцин-центре прошли сотни различных мероприятий
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За годы работы в Ельцин-центре прошли сотни различных мероприятий

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Фестиваль «Остров 90-х» в 2016 году
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Фестиваль «Остров 90-х» в 2016 году

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Посетитель фестиваля «Остров 90-х» во время мероприятия, 2016 г.
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Посетитель фестиваля «Остров 90-х» во время мероприятия, 2016 г.

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

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Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Выставка «Юрий Рост. Люди» в Ельцин-Центр, 2019 г.
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Выставка «Юрий Рост. Люди» в Ельцин-Центр, 2019 г.

Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Зрители во время фестиваля «Старый новый рок» в Ельцин-Центр, 2019 г.
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Зрители во время фестиваля «Старый новый рок» в Ельцин-Центр, 2019 г.

Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Встреча с писателем, автором книги «Слово пацана» Робертом Гараевым в Ельцин-центре. Писатель Роберт Гараев (слева) во время автограф-сессии после встречи, 2024 г.
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Встреча с писателем, автором книги «Слово пацана» Робертом Гараевым в Ельцин-центре. Писатель Роберт Гараев (слева) во время автограф-сессии после встречи, 2024 г.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (в центре) во время экскурсии в Ельцин-центре 2016 году. Центр не раз подвергался критики со стороны господина Михалкова
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Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (в центре) во время экскурсии в Ельцин-центре 2016 году. Центр не раз подвергался критики со стороны господина Михалкова

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

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Фотовыставка ТАСС «Главные кадры» в атриуме Ельцин-центра, 2018 г.
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Фотовыставка ТАСС «Главные кадры» в атриуме Ельцин-центра, 2018 г.

Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Открытие выставки Павла Крашенинникова De Facto («Де Факто»), приуроченная к его 60-летию, в Ельцин-Центре. Павел Крашенинников (справа) во время экскурсии по выставке
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Открытие выставки Павла Крашенинникова De Facto («Де Факто»), приуроченная к его 60-летию, в Ельцин-Центре. Павел Крашенинников (справа) во время экскурсии по выставке

Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Работа книжного магазина «Пиотровский» в Ельцин-центре
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Работа книжного магазина «Пиотровский» в Ельцин-центре

Евгения Яблонская / Коммерсантъ

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