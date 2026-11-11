Ельцин-центр отпразднует день рождения выставками и концертом Флоры Бичахчян
Культурно-образовательный комплекс Ельцин-центр в Екатеринбурге 25 ноября отметит свое 11-летие. В рамках события с 23 по 25 ноября запланирована масштабная программа мероприятий. В рамках программы все три дня будет идти конференция «1990-е: взгляд из XXI века», на которой исследователи 90-х в формате открытых лекций будут рассказывать о Свердловском рок-клубе, литературе и журналистике той эпохи. Среди заявленных экспертов выступят Юрий Орлицкий, Дмитрий Карасюк, Евгений Бурденков, Сергей Перехожих и другие.
Отдельная часть будет посвящена презентации нового фотоальбома «Горожанин» 24 ноября. По словам директора Музея Бориса Ельцина Анны Бородулиной, в издание вошли ранее не опубликованные кадры Свердловска с 1949 по 1968 год.
В холле кинозала Ельцин-центра с 25 ноября откроется выставка «Кадровый голод» фотокорреспондента Игоря Гаврилова.
Завершит праздничный день концерт исполнительницы Flora (Флоры Бичахчян). «Мы решили сделать ее сольный концерт на день рождения, потому что стараемся поддерживать молодых и талантливых артистов. Флора для многих любимая исполнительница из Екатеринбурга»,— прокомментировал программный директор Ельцин-центра Илья Смирнов.
Ельцин-центр — это общественная, культурная и образовательная площадка, созданная в 2008 году для сохранения, изучения и представления исторического наследия первого Президента России Бориса Ельцина. Главный комплекс в Екатеринбурге был открыт 25 ноября 2015 года. Внутри общественного центра находится Музей Бориса Ельцина, где представлена экспозиция о событиях 1990-х годов. Кроме того, в здании расположены Арт-галерея, библиотека, образовательный и дискуссионный центры, кинозал, книжный магазин и общественные площадки.
В прошлом году Ельцин-центр отметил 10-летний юбилей. Исполнительный директор Александр Дроздов тогда рассказал «Ъ-Урал» о том, как прошли первые десять лет учреждения.