Ельцин-центр отпразднует день рождения выставками и концертом Флоры Бичахчян

Культурно-образовательный комплекс Ельцин-центр в Екатеринбурге 25 ноября отметит свое 11-летие. В рамках события с 23 по 25 ноября запланирована масштабная программа мероприятий. В рамках программы все три дня будет идти конференция «1990-е: взгляд из XXI века», на которой исследователи 90-х в формате открытых лекций будут рассказывать о Свердловском рок-клубе, литературе и журналистике той эпохи. Среди заявленных экспертов выступят Юрий Орлицкий, Дмитрий Карасюк, Евгений Бурденков, Сергей Перехожих и другие.