«Город принял нас как точку притяжения»

В ноябре 2015 года в Екатеринбурге открылся Президентский центр Бориса Ельцина. Исполнительный директор Ельцин Центра Александр Дроздов рассказал «Ъ-Урал» о том, как прошли первые десять лет учреждения и как планируется отметить его юбилей.



— Если подводить итоги за прошедшие десять лет, Ельцин Центр набрал ту высоту, которую планировал?

— Мы существуем в разных формах и жанрах, поэтому высоту мы набирали неравномерно, программная деятельность усложнялась и расширялась довольно быстро. Что-то шло медленнее, если говорить о коммерческом блоке, имеющем, к сожалению, довольно ограниченные возможности. А это единственная реальная точка опоры наряду с федеральной субсидией.

После открытия Ельцин Центра все большие спонсоры ушли, они выполнили свою задачу. На входе в Музей Бориса Ельцина им посвящены именные памятные таблички. Дольше всех нашим партнером оставался Фонд Владимира Потанина.

Пятилетний подъем, когда мы начали прирастать аудиторией и город к нам привыкал, завершился с пандемией COVID-19. Это отразилось и на статистике музейных посещений, и, конечно же, на доходах от коммерческой аренды. В общем пандемия перевела нас в состояние горизонтального полета. Это было тяжелое время — надо было сохранить людей и при этом поддерживать хотя бы минимум нашей профессиональной творческой жизни.

Ситуация вновь изменилась по понятным причинам после февраля 2022 года — эти события не могли не отразиться на общественной атмосфере.

Тем не менее, сегодня можно вполне уверенно сказать, что Ельцин Центр живет полноценной жизнью. Но уж никак не без проблем.

— Как вы собираетесь праздновать юбилей Ельцин Центра?

— Центральное событие, безусловно, открытие выставки «10 лет в Центре», посвященной истории зарождения и создания Президентского центра Бориса Ельцина. Она расположится на двух этажах арт-галереи и откроется 25 ноября. Там очень много интересного материала. На ней впервые будут представлены нереализованные проекты Ельцин Центра. Выставка продлится до конца января. Мы окружили ее разными культурными акциями. Например, 18 ноября в атриуме Ельцин Центра будет показана совместная постановка музыканта Алексея Гориболя, Екатеринбургского театра оперы и балета («Урал Опера Балет»), посвященная 100-летию Майи Плисецкой,— «Ave Maya». Творческая группа балерины Большого театра Веры Борисенковой представит 26 и 27 ноября спектакль «Маяковский. Встреча» о кратком визите поэта Владимира Маяковского в Свердловск.

Кроме событий культуры, 26, 27 и 28 ноября в Музее Бориса Ельцина будет проходить уже третья Всероссийская научно-практическая конференция «1990-е: взгляд из XXI века», на которой уже традиционно идет разговор об образе девяностых годов, который сложился в общественном сознании, о мифах и стереотипах, связанных с этим периодом. А уже к февралю будущего года мы готовим новую выставку русского авангарда вместе с Фондом Ивана Клюна, друга и соратника Малевича.

Мы, безусловно, ждем друзей из Москвы и Екатеринбурга, гостей из числа наших учредителей.

Мы прекрасно понимаем, что атмосфера нынче не самая праздничная. Конечно, торжества не будут иметь такого масштаба, как открытие Ельцин Центра в 2015 году. Тогда церемония завершилась фейерверком. А повод был серьезный. Присутствие сразу двух президентов России — Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Надо сказать, что они оба причастны к созданию Президентского центра Бориса Ельцина. В конце 2007 года президент Владимир Путин дал команду создать рабочую группу по выработке законодательного акта о создании президентских центров. В мае 2008 года вступивший в должность президент Дмитрий Медведев подписал его одним из первых документов на своем рабочем столе

— Как и когда началась реализация идеи Ельцин Центра?

— Только к формированию проекта мы шли несколько лет. Для нас самих образ Ельцин Центра в Екатеринбурге проступал медленно, как бы прорисовываясь сквозь туман. Шли долгие поиски площадки, архитектурной формы, разработка концепции.

Главным на этом этапе было «придумать» музей. Сначала мы обратились к Александру Николаевичу Сокурову, я ездил к нему в Петербург обсуждать этот вариант. Идея позвать режиссера была вдохновлена его фильмом «Русский ковчег», где запечатлен пролет «одним кадром» по Эрмитажу. К сожалению, Александр Николаевич в тот момент присоединиться к нам не смог.

В итоге структуру Музея Бориса Ельцина разработал кинорежиссер Павел Семенович Лунгин. Созданием экспозиции занималось имеющее мировой авторитет Агентство музейного дизайна Ральфа Аппельбаума, выиграв международный конкурс, в котором принимали участие еще шесть крупных компаний, включая, конечно, и российскую.

Все получилось в соответствии с современными международными музейными стандартами. И все же сделано было «своими руками», по-своему, поэтому намеки на «иностранное происхождение» экспозиции несостоятельны.

Музей Бориса Ельцина состоит из девяти залов. Его открывает «Лабиринт российской истории», который охватывает период с 1914 по 1987 год. Этот зал посвящен истории семьи Ельциных на фоне бурных событий XX века. Затем идет комплекс залов под общим названием «Семь дней, которые изменили Россию». Они рассказывают о первом президенте России и его эпохе. В работу по формированию контента были вовлечены практически все ведущие сотрудники Ельцин Центра и в первую очередь его учредители — Татьяна и Валентин Юмашевы.

Мы двигались на ощупь, но уже с видением результата. В 2014 году началась стадия безумной по интенсивности работы, когда заканчивалась реконструкция здания, связанная с превращением Ельцин Центра в неповторимое знаковое сооружение. Его визитной карточкой стал перфорированный фасад Бориса Бернаскони.

При реализации проекта мы опирались исключительно на ресурсы Екатеринбурга и Урала. Использовали местный архитектурный, инженерный, строительный потенциал. Работали в неразрывном контакте с архитектурным бюро Сергея Алейникова, с главным архитектором проекта Галиной Алексеевой. В 2016 году за Ельцин Центр они получили премию Татищева и де Геннина в номинации «За заслуги в области архитектуры и строительства».

— Вы добились того, чего хотели?

— Для меня лично Ельцин Центр — это реальное воплощение понятия общего блага. В Ельцин Центр заложена актуальная идея не просто причастности, а глубокой вовлеченности в развитие гражданского общества. По нашему уставу этим мы и должны заниматься. Эта работа еще, прямо скажем, далеко не закончена. Сначала дело шло не очень гладко, кого-то, может быть, мы удивляли или настораживали, или даже отпугивали масштабом мероприятий. Но постепенно все выровнялось, город увидел в нас точку притяжения. И это одно из наших бесспорных достижений.

Как ни странно, именно в пандемию, после отмены режима изоляции, сюда постоянно шли люди, несмотря на ограничения. А может быть, потому именно, что здесь можно было всегда найти какое-то тихое, уютное место — и не только и не столько в музее, а вообще где-нибудь в этом здании. Посидеть за чашкой кофе с книгой в руках. Потом мы в атриуме установили столы для пинг-понга. Думали, чем занять место, когда нет мероприятий. Оказалось, именно столов тут и не хватало. Из таких вроде бы мелочей складывается наша повседневная жизнь, от которой наши посетители и мы сами хотим получать удовольствие. Не забывая о высоком предназначении Ельцин Центра.

В нашем уставе записано твердо — Центр сохранения исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина. Ядро его наследия заключается в создании и внедрении демократических институтов в жизнедеятельность общества и государства. Путешествуйте по музею, смотрите, формируйте свое мнение. На экскурсии задавайте вопросы, спорьте, опровергайте. С моей точки зрения, образование должно соединяться со свободомыслием, с привычкой к критическому осмыслению действительности. А больше ничего и не надо.

Думающий человек сам разберется, чему верить. Вся наша программа на этом построена. Никто никого ни к чему не принуждает.

— Ваши оппоненты часто инициируют различные проверки Ельцин Центра. Чем они обычно заканчиваются?

— Проверки проводились по обращениям депутатов Госдумы, в основном, от КПРФ, но не только. В 2023 году была очень серьезная проверка контента нашей экспозиции: мультимедиа, музейных текстов и этикеток на соответствие множеству законодательных актов и самое пикантное — на признаки экстремизма.

На круглом столе «Изборского клуба» личные позиции участников дискуссий не просто не совпали с нашим подходом к музейной экспозиции, — они заведомо не принимали нашу точку зрения. Им не понравилось, как была показана роль Сталина в советский период. На мой взгляд, абсолютно корректно — и масштаб личности, и последствия ее деятельности. Но нас стали обвинять в зверином антисоветизме, в искажении советской истории, глумлении над ней. Все вылилось в депутатский запрос в Генпрокуратуру, которая направила к нам комиссию.

Кстати, в том же депутатском обращении нас упрекали в том, что в Зале Свободы висит карта, на которой Крым обозначен как украинская территория. Начнем с того, что в Зале Свободы вообще нет никакой карты. Карта есть в другом зале Музея, и это карта Советского Союза на 1991-й год. В этой части экспозиции показана история «парада суверенитетов». Естественно, где там может быть Крым. Сотрудники ведомства, участвовавшие в проверке, сильно недоумевали, что это за карта в Зале Свободы. Пошли, посмотрели, успокоились — меньше работы. И вообще предъявить нам нечего по существу.

Конечно, были проверки, касающиеся нашей хозяйственно-финансовой деятельности. Никаких нарушений не выявлено.

— За последние пару лет в Ельцин Центре не раз отменялись анонсированные мероприятия. Почему приходится корректировать повестку?

— Мы вынуждены учитывать новые запросы. Было бы ошибкой говорить, что они исходят только от власти. Все-таки СВО идет три года, пропаганда создает атмосферу, формирует запросы — это чувствуется.

Наш учредитель — администрация президента РФ. Она говорит о том, чтобы мы были внимательнее к тому, что вокруг нас происходит, и принимали во внимание мнения разных представителей общественности.

Нам приходилось сталкиваться с ситуациями, которые ставили в сложное положение и нас, и людей, которых мы приглашали — писателей, артистов, ученых. Нашим спикерам порой вменялось в вину то, что они когда-то эмоционально высказались или когда-то участвовали в какой-то общественной акции неважно по какому поводу, возможно, пять или десять лет назад. Мы, конечно, вынуждены были отменять мероприятия, и это были резонансные эпизоды в нашей жизни. Все прекрасно всё понимают.

— Команда Ельцин Центра за 10 лет сильно обновилась?

— Не очень. Костяк команды остался со времен запуска Ельцин Центра. Просто люди заняли другие должности. Например, сотрудница музея Бориса Ельцина Анна Бородулина стала директором музея. Кое-кто ушел, кое-кто уехал.

— Чем еще занимается Ельцин Центр?

— Мы учредили стипендию первого президента России Бориса Ельцина для студентов Уральского федерального университета имени Ельцина. Она вручается ежегодно с 2003 года студентам и аспирантам, проявившим особые успехи в учебе, научных исследованиях, спорте и творческой деятельности.

В 2004 году Фонд Бориса Ельцина учредил персональные ельцинские стипендии для подающих надежды молодых теннисистов. Это очень существенная поддержка, которую получают 24 теннисиста в четырех возрастных категориях — мальчики и девочки, юноши и девушки, занимающие лидирующие места в международных юниорских рейтингах.

В 2005 году по инициативе Фонда первого президента России Бориса Ельцина в Новосибирске был учрежден Международный конкурс пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко. С 2012 года он проводится раз в два года в Екатеринбурге. Вне Москвы это единственный конкурс подобного уровня, это ощутимая, мощная поддержка молодым пианистам и продвижение их талантов. Участники конкурса регулярно дают фортепианные концерты в Ельцин Центре.

С 2008 года при нашей поддержке проводится ежегодная международная конференция «История сталинизма», в работе которой принимают участие российские и зарубежные специалисты: архивисты, историки, политологи, журналисты. Не так давно был завершен большой книжный проект «История сталинизма». Только за 12 лет выпущено около 200 наименований.

Президентский центр оказывает поддержку международному фестивалю-практикуму киношкол «Кинопроба», включенному в справочник кинофестивалей России. Зрители имеют уникальную возможность первыми в нашем кинозале и на других площадках фестиваля познакомиться с работами молодых кинематографистов, чьи работы пока не тиражируются.

Уже несколько лет проводим конкурс пьес о 90-х «Зачем я это помню?», который ежегодно стартует 1 февраля, в день рождения Бориса Ельцина. Это конкурс для русскоязычных драматургов, участниками которого могут стать все желающие. Победители получают денежный приз и возможность постановки своего творения. И этот конкурс — тоже часть нашей уставной деятельности, направленной на осмысление эпохи 90-х и повышение общественного интереса к этому значимому историческому периоду. В 2026 году конкурс «Зачем я это помню?» пройдет в шестой раз.

Инклюзивные проекты. Ельцин Центр в Екатеринбурге стал одним из первых в городе учреждений, оснащенных доступной средой для людей с инвалидностью. При Президентском центре на постоянной основе работают инклюзивные кружки, в которых вместе занимаются люди с инвалидностью и без. Участники создают картины и проводят выставки, ставят театрализованные представления, танцуют — словом, занимаются творчеством в комфортной принимающей среде.

Для пожилых людей в онлайн-формате проводятся занятия нейробикой — «гимнастикой для мозга» для профилактики деменции. Есть и Клуб новых старших, где люди в возрасте ведут активный образ жизни, заводят новые знакомства и обретают новые навыки и знания. Проводятся мероприятия, направленные на информирование об аутизме, о «невидимой инвалидности», курсы русского жестового языка и многое другое.

С самого начала Фонд Бориса Ельцина оказывал поддержку детям с особенностями развития, в том числе, это были уроки плавания для детей с синдромом Дауна, музыкальные уроки для слабослышащих детей. Почти сразу после открытия Ельцин Центра в Екатеринбурге здесь проходили инклюзивные кулинарные мастер-классы, на которых сама Наина Иосифовна Ельцина учила печь творожное печенье…

Проектов за 10 лет было много: спортивные (турнир по хоккею с мячом памяти Бориса Ельцина, Кубок Ельцина по конкуру и т.д.), детские, книгоиздание, поддержка русского языка и литературы за рубежом. К слову, в 2015 году к открытию Ельцин Центра был приурочен совместный проект с радиостанцией «Коммерсант ФМ» — «90-е. Разрушение мифов». Это был цикл интервью с участниками самых важных событий в истории становления новой России.

— Как вы оцениваете работу филиала Ельцин Центра в Москве?

— Люди идут к нам с удовольствием. Филиал размещен в Доме Бобринских на Малой Никитской, 12. Почти наверняка вы видели это здание в фильме Бондарчука «Война и мир» как дом Ростовых. Это городская усадьба с главным домом и двумя флигелями — объект культурного наследия, который находится в федеральном реестре.

В 2007 году здание передали Фонду Ельцина в аварийном состоянии. Сначала пришлось проводить предварительные работы по его сохранению. В 2016 году были выделены деньги на его реконструкцию и приспособление под филиал Ельцин Центра. Работы шли дольше, чем мы предполагали.

В конце 2022 года мы получили премию за лучший проект реставрации городской усадьбы в Москве и разрешение на использование объекта. И филиал открылся. Пространства усадьбы музейные, так что никаких сопоставлений с Ельцин Центром проводить нельзя.

Первой открытой для посетителей локацией стал восточный флигель, где обосновался книжный магазин «Пиотровский». Сначала магазин занимал первый этаж флигеля, а во втором его этаже было лекционно-выставочное пространство.

Этим летом для посетителей открылись двери главного дома усадьбы, на первом и втором этажах которого появились площадки для экспозиций и лекций, зал для камерных концертов, а цокольный этаж главного дома стал постоянной локацией фотовыставок. Книжный магазин «Пиотровский» теперь занимает оба этажа восточного флигеля.

— Что объединяет Ельцин Центр в Екатеринбурге с его филиалом в Москве, кроме названия?

— Они пересекаются по своему назначению культурного учреждения. В усадьбе нет экспозиции, посвященной первому президенту России, но это объект исторического и культурного наследия и кроме того, новая «точка притяжения» в центре Москвы.

В московском филиале проводятся выставки и мероприятия, связанные с эпохой девяностых. Уже стартовал цикл выставок документальной фотографии 80-х — 90-х гг. И это прямая связь с музейной экспозицией Ельцин Центра в Екатеринбурге.

Этой осенью в галерее, ведущей из главного дома усадьбы в восточный флигель, появилось кафе, оно открывается ежедневно в 11 часов утра. Наверное, следующим летом будет начинать работать раньше. Кафе уже приглянулось куче народа — видимо, место необычное, девчонкам нравится.

В полдень распахиваются двери главного дома усадьбы, где находится лекционно-выставочное пространство. В усадьбе поток платных экскурсий — в том числе, люди приходят по экскурсионной программе Департамент культурного наследия Москвы.

В филиале проходят камерные инструментальные концерты: было несколько концертов струнных инструментов; ради интереса попробовали рояль, взяв его напрокат — очень удачно получилось. Теперь хотим приобрести свой рояль и планируем соответствующую концертную программу.

Проходят лекции, дискуссии и презентации новых книг — как в «Пиотровском», так и в большом зале главного дома.

— Насколько высок спрос на коммерческие площади Ельцин Центра в Екатеринбурге?

— В Екатеринбурге все хорошо с арендой. Когда я говорил о том, что мы набирали медленно высоту в коммерции, именно это я имел в виду. Потому что в городе достаточно площадей класса А. И у нас, конечно, была сильная конкуренция. Были какие-то уже привычные вывески: «Высоцкий», «Президент». Мы сначала очень здорово отставали по ценам, так как заведомо пошли на их снижение.

Нашим первым арендатором был парк научных развлечений «Ньютон Парк», который просто пришел по ставке социальной аренды. Мы сделали это совершенно сознательно, потому что это была наша тема. Сейчас на третьем этаже Ельцин Центра друг за другом располагаются Детский центр «18–» с игровыми комнатами для малышей и зонами для занятий с детьми постарше, технопарк «Кванториум» и «Ньютон Парк». Вместе это очень цельно организовано.

Среди арендаторов есть страховая компания, есть фитнес, есть салон красоты. Пришел МФЦ — все говорят, что лучший на Урале. Он удобный, здесь большое количество операторов, включая робота. Московский ЦУМ у нас открыл первый пункт выдачи в Екатеринбурге. Это важное событие для определенного сегмента екатеринбуржцев.

В Ельцин Центре в Екатеринбурге проходят такие большие мероприятия, как губернаторский прием в честь выставки «Иннопром», разные заседания, конференции, лекции. На девятом этаже здания Ельцин Центра есть даже пятизвездочный отель с панорамным видом на Екатеринбург.

Ельцин Центр за десять лет превратился в очень технологичное, во всех отношениях комплексное пространство.

Тут тебе и место для встреч, и для перекуса, тут можно купить книгу, зайти в магазин сувениров, можно сходить к доктору. Мы шутим, что в Ельцин Центре можно, не выходя с работы, жизнь прожить, включая рождение ребенка. Если знать, что на пятом этаже работает одна из лучших клиник репродуктивной медицины.

Беседовал Николай Яблонский