В Москве простились с Лидией Федосеевой-Шукшиной

В окружении венков стоял портрет Лидии Федосеевой-Шукшиной, на фотографии ей было около 40 лет — снимки были сделаны вскоре после смерти Василия Шукшина. «Вот хорошая фотография какая, она тут в самом расцвете, а то обычно выбирают снимки на похороны, где человек уже старый, как-то нечестно»,— размышляла взрослая женщина с двумя гвоздиками. «Да, она тут зрелая, я бы себе на памятник тоже хотела бы вот из такого своего периода фото»,— ответила ее спутница. Стоявший рядом мужчина, приподняв бровь, покосился на них, видимо удивленный ходу мысли окружавших его людей.