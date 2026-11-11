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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
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В Москве простились с Лидией Федосеевой-Шукшиной

В среду, 11 ноября, в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке простились с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной, умершей в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Семья актрисы приняла решение не устраивать гражданскую панихиду, но на отпевание могли попасть все желающие. Церемония прошла в кругу родственников и друзей, старавшихся хранить молчание. А немногочисленные поклонники пообещали запомнить ее «в самом расцвете» — как на портрете, утопавшем в траурных венках.
К полудню в сквере у входа в церковь собралась заметная толпа журналистов и операторов, вглядывающихся в окна проезжавших мимо машин. В дверях храма стояло несколько мужчин в черном — при приближении людей с фотокамерами они заслоняли собой вход и настойчиво объясняли, что внутри снимать нельзя. Затерявшиеся среди них поклонники актрисы, сжимавшие в руках букеты роз и гвоздик, робко переговаривались, пытаясь понять, можно ли пройти им. В ожидании они рассматривали траурные венки, выставленные перед входом. На лентах значилось: «от союза кинематографистов», «от ВГИКа», «от правительства и губернатора Алтайского края».
В окружении венков стоял портрет Лидии Федосеевой-Шукшиной, на фотографии ей было около 40 лет — снимки были сделаны вскоре после смерти Василия Шукшина. «Вот хорошая фотография какая, она тут в самом расцвете, а то обычно выбирают снимки на похороны, где человек уже старый, как-то нечестно»,— размышляла взрослая женщина с двумя гвоздиками. «Да, она тут зрелая, я бы себе на памятник тоже хотела бы вот из такого своего периода фото»,— ответила ее спутница. Стоявший рядом мужчина, приподняв бровь, покосился на них, видимо удивленный ходу мысли окружавших его людей.
Подробнее о прощании — в репортаже «Ъ» «Она воплотила в себе образ России».