Ярославского кадастрового инженера обвинили в хищении земли памятника природы
В Ярославской области суд заключил под стражу кадастрового инженера по делу о хищении 4,2 га земли в охранной зоне памятника природы «Парк Горушка» в Даниловском округе. Об этом сообщила прокуратура региона. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
По данным прокуратуры, в декабре 2024 года инженер организовал оформление участка в деревне Ново-Ивановское на свою мать. Затем, как установило ведомство, он изготовил подложный межевой план, в котором изменил номер кадастрового квартала и координаты участка. После регистрации границ в Росреестре в собственности женщины оказалась государственная земля на берегу реки Пеленги.
«Похищенный земельный участок общей площадью 4,2 га кадастровый инженер размежевал на три земельных участка, один из которых оформил на свою супругу, а два других продал», — сообщили в прокуратуре.
Судя по опубликованной ведомством фотографии, на одном из проданных участков обустраивают глэмпинг. На снимке видны купольный домик на деревянном настиле и каркас строения рядом.
Прокуратура Даниловского района обратилась в суд с иском об истребовании участков из незаконного владения.