Ярославского кадастрового инженера обвинили в хищении земли памятника природы

По данным прокуратуры, в декабре 2024 года инженер организовал оформление участка в деревне Ново-Ивановское на свою мать. Затем, как установило ведомство, он изготовил подложный межевой план, в котором изменил номер кадастрового квартала и координаты участка. После регистрации границ в Росреестре в собственности женщины оказалась государственная земля на берегу реки Пеленги.