Воронежский «Риф» требует с подмосковного конструкторского бюро 153 млн

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Риф» зарегистрировано в Острогожске Воронежской области в 1996 году. Уставный капитал — 50,1 млн руб. Основной вид деятельности — производство интегральных электронных схем. Согласно раскрытым на 2024 год сведениям об акционерах, основным владельцем предприятия с долей 99,9% выступает физическое лицо Александр Иванов. Остальные 0,02% распределены между воронежскими ООО «Фотон» (0,01%) и ООО «Стимул» (0,01%). Выручка АО «РИФ» в 2025 году составила 5,37 млрд руб., чистая прибыль — 327,5 млн руб. Гендиректор — Александр Иванов. Господин Иванов также руководит еще шестью воронежскими компаниями, в том числе АО «Корпорация НПО "Риф"».

АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» зарегистрировано в городе Раменское Московской области в 1992 году. Уставный капитал — 168,8 млн руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. 19,7% компании принадлежит АО «Раменский приборостроительный завод», 2,03% — самому АО, 0,09% — АО «Корпорация "Аэрокосмическое оборудование"» (структура «Ростеха»), 0,02% — ООО «Авиаактив». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «РПКБ» за 2025 год достигла 23,89 млрд руб., при этом компания получила чистый убыток в размере 1,36 млрд руб. Гендиректор — Александр Войт.