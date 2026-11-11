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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Черноземье

Воронежский «Риф» требует с подмосковного конструкторского бюро 153 млн

Воронежское АО «Риф» (подконтрольно гендиректору Александру Иванову) подало в Арбитражный суд Воронежской области иск к акционерному обществу «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (АО «РПКБ»,структура «Ростеха»). Сумма исковых требований составляет 153,2 млн руб. Это следует из картотеки арбитража.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

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Суть спора не раскрывается.
Ранее эти же компании уже встречались в суде. По условиям контракта, «Риф» (поставщик) обязался поставить покупателю продукцию, цена которой фиксировалась в долларах США, а расчеты велись в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. Согласно спецификации, общая стоимость договора составляла $12,9 млн, из которых покупатель внес аванс в размере $3,85 млн (345,6 млн руб.).
В феврале этого года суд взыскал с «РПКБ» в пользу «Риф» долг за партию из четырех изделий в размере 861,7 тыс. долларов США (по курсу на дату подачи иска около 70 млн руб.), неустойку в размере 25,9 тыс. долларов США (около 2 млн руб.).
Еще в июле арбитраж удовлетворил второй аналогичный иск, взыскав с подмосковного предприятия долг за шесть изделий в размере 1,29 млн долларов США (по курсу на дату подачи иска около 105 млн руб.), неустойку в 38,8 тыс. долларов США (около 3 млн руб.). В ходе разбирательств ответчик безуспешно пытался оспорить условия договора и снизить размер неустойки.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Риф» зарегистрировано в Острогожске Воронежской области в 1996 году. Уставный капитал — 50,1 млн руб. Основной вид деятельности — производство интегральных электронных схем. Согласно раскрытым на 2024 год сведениям об акционерах, основным владельцем предприятия с долей 99,9% выступает физическое лицо Александр Иванов. Остальные 0,02% распределены между воронежскими ООО «Фотон» (0,01%) и ООО «Стимул» (0,01%). Выручка АО «РИФ» в 2025 году составила 5,37 млрд руб., чистая прибыль — 327,5 млн руб. Гендиректор — Александр Иванов. Господин Иванов также руководит еще шестью воронежскими компаниями, в том числе АО «Корпорация НПО "Риф"».

АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» зарегистрировано в городе Раменское Московской области в 1992 году. Уставный капитал — 168,8 млн руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. 19,7% компании принадлежит АО «Раменский приборостроительный завод», 2,03% — самому АО, 0,09% — АО «Корпорация "Аэрокосмическое оборудование"» (структура «Ростеха»), 0,02% — ООО «Авиаактив». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «РПКБ» за 2025 год достигла 23,89 млрд руб., при этом компания получила чистый убыток в размере 1,36 млрд руб. Гендиректор — Александр Войт.

В 2022 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что экс-сотрудника Минобороны отправили на пять лет в колонию за взятки от главы воронежского АО «Риф» Александра Иванова.
Подробнее об этом — в материале «Ъ».