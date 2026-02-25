Воронежский «Риф» взыскал с подмосковного конструкторского бюро 70,5 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил иск местного производителя электроники АО «Риф» (подконтрольно гендиректору Александру Иванову) к подмосковному АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (РПКБ, структура «Ростеха») о взыскании 70,5 млн руб. долга. Это следует из картотеки арбитража. Мотивировочная часть решения еще не опубликована.

Указанная в иске сумма — переведенная в рубли задолженность по договору от января 2024 года на $861,7 тыс. и неустойка на $25,9 тыс. с июня по декабрь 2025 года.

«Риф» обратился в суд в декабре 2025 года. Тогда же в рамках другого иска он потребовал с РПКБ 105,7 млн руб. Эта задолженность образовалась по договору поставки от января 2024 года. Заявление принято к производству, заседание по этому делу запланировано на 11 марта.

В начале февраля стало известно о требованиях «Рифа» к подмосковному ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» на 195 млн руб. Воронежское предприятие заявило их в рамках двух исков, которые были приняты к производству и запланированы к рассмотрению 3 и 17 марта.

Алина Морозова