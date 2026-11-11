Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №208

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Северо-Запад

Тихвин станет новогодней столицей Ленинградской области

Тихвин станет новогодней столицей Ленинградской области. Здесь с особым размахом планируют проводить 2026 год и встречать 2027-й. О выборе города 11 ноября сообщил канал регионального правительства.
Губернаторскую елку и областные торжества в этом году примет Тихвин

Губернаторскую елку и областные торжества в этом году примет Тихвин

Александр Коряков / Коммерсантъ

За право принять областные праздничные мероприятия боролись пять населенных пунктов. Помимо Тихвина, свои проекты представили Выборг, Новоселье в Ломоносовском округе, Отрадное в Кировском районе и поселок Петровское в Приозерском районе.
В городе-победителе пройдут основные областные новогодние мероприятия, в том числе губернаторская елка.
Организатором конкурса выступил комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор