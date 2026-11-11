Тихвин станет новогодней столицей Ленинградской области
Тихвин станет новогодней столицей Ленинградской области. Здесь с особым размахом планируют проводить 2026 год и встречать 2027-й. О выборе города 11 ноября сообщил канал регионального правительства.
За право принять областные праздничные мероприятия боролись пять населенных пунктов. Помимо Тихвина, свои проекты представили Выборг, Новоселье в Ломоносовском округе, Отрадное в Кировском районе и поселок Петровское в Приозерском районе.
В городе-победителе пройдут основные областные новогодние мероприятия, в том числе губернаторская елка.
Организатором конкурса выступил комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.