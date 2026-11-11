В Ярославской области заработали еще 10 комплексов фиксации нарушений ПДД
В Ярославской области начали работу еще 10 комплексов фотовидеофиксации «Паук». Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
В Ярославле камеры установили на пересечениях Тутаевского шоссе с улицей Бабича, проспекта Машиностроителей с улицей Сахарова, Угличской улицы с улицей Добрынина и Ленинградского проспекта с Большой Норской улицей. В Гаврилов-Яме комплекс заработал на пересечении улиц Кирова, Советской и Патова.
На трассе М-8 «Холмогоры» камеры запустили на съезде к улице Шевелюха на 273-м км, на пересечении с трассой Р-132 «Золотое кольцо» на 256-м км и в Семибратове, на пересечении с улицей Строителей. Еще два комплекса заработали на трассе Р-132 — вблизи поселка Прибрежный и на пересечении с дорогой Тутаев — Шопша.
Камеры фиксируют превышение скорости, непристегнутые ремни у водителя и пассажиров, нарушение правил пользования телефоном за рулем, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение требования об остановке перед стоп-линией и несоблюдение требований дорожных знаков.