В Ярославской области заработали еще 10 комплексов фиксации нарушений ПДД

На трассе М-8 «Холмогоры» камеры запустили на съезде к улице Шевелюха на 273-м км, на пересечении с трассой Р-132 «Золотое кольцо» на 256-м км и в Семибратове, на пересечении с улицей Строителей. Еще два комплекса заработали на трассе Р-132 — вблизи поселка Прибрежный и на пересечении с дорогой Тутаев — Шопша.