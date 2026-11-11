Суд снял запрет на снос здания школы, где училась Ольга Берггольц
Второй апелляционный суд отменил запрет на снос исторического здания на проспекте Обуховской Обороны, 54, в Санкт-Петербурге. Об этом 11 ноября сообщило движение «Живой город» со ссылкой на градозащитников, присутствовавших на заседании.
Во время слушаний активисты ходатайствовали о проведении новой судебной экспертизы здания, однако суд отказал им. Одновременно были сняты обеспечительные меры, действовавшие на время разбирательства и запрещавшие снос постройки.
Речь идет о бывшем здании школы, где училась советская поэтесса Ольга Берггольц, известная как голос блокадного Ленинграда. Вместе с несколькими соседними историческими постройками его разрешили снести без последующего восстановления. Это необходимо для строительства Большого Смоленского моста и прилегающей транспортной инфраструктуры, включая развязки и съезды.
В рамках судебного процесса градозащитники пытались оспорить отказ комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) признать здание выявленным объектом культурного наследия.