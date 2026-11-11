Суд снял запрет на снос здания школы, где училась Ольга Берггольц

Речь идет о бывшем здании школы, где училась советская поэтесса Ольга Берггольц, известная как голос блокадного Ленинграда. Вместе с несколькими соседними историческими постройками его разрешили снести без последующего восстановления. Это необходимо для строительства Большого Смоленского моста и прилегающей транспортной инфраструктуры, включая развязки и съезды.