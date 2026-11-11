Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №208

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Прикамье

В Перми восстановили историческую ротонду в усадьбе Мешкова

В Перми восстановлена беседка-ротонда рядом с Домом Мешкова. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на своих страницах в соцсетях, объект вернулся на свое историческое место спустя 90 лет утраты. Теперь весь усадебный комплекс перешел под управление Пермского краеведческого музея.

телеграм-канал Дмитрия Махонина

Губернатор указал также, что в усадьбе проведут восстановление исторического облика ансамбля, включая дворовое пространство и подпорные стенки. «Задача краевого министерства культуры — подготовить проектную документацию. После этого начнем постепенное восстановление объектов»,— написал глава региона.
Дом Мешкова был построен в 1889 году архитектором Александром Турчевичем и принадлежал крупному российскому предпринимателю, меценату и благотворителю Николаю Мешкову.