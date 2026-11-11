В Перми восстановили историческую ротонду в усадьбе Мешкова

В Перми восстановлена беседка-ротонда рядом с Домом Мешкова. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на своих страницах в соцсетях, объект вернулся на свое историческое место спустя 90 лет утраты. Теперь весь усадебный комплекс перешел под управление Пермского краеведческого музея.