В Перми восстановили историческую ротонду в усадьбе Мешкова
В Перми восстановлена беседка-ротонда рядом с Домом Мешкова. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на своих страницах в соцсетях, объект вернулся на свое историческое место спустя 90 лет утраты. Теперь весь усадебный комплекс перешел под управление Пермского краеведческого музея.
Губернатор указал также, что в усадьбе проведут восстановление исторического облика ансамбля, включая дворовое пространство и подпорные стенки. «Задача краевого министерства культуры — подготовить проектную документацию. После этого начнем постепенное восстановление объектов»,— написал глава региона.
Дом Мешкова был построен в 1889 году архитектором Александром Турчевичем и принадлежал крупному российскому предпринимателю, меценату и благотворителю Николаю Мешкову.