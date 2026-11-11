Диета для рантье

«По данным «Авито Недвижимости», за 2025 год предложение съемных квартир в городе выросло на 48%, почти вдвое быстрее, чем в среднем по стране, а ставки снизились на 10%; в сентябре 2026-го они были еще на 8% ниже, чем годом ранее. Это неудивительно и отражает федеральный тренд: в октябре в России сдавалось на 23% больше квартир, чем год назад, а спрос снизился на 1%. В аренду выходят инвестиционные квартиры в недавно сданных домах и вторичное жилье, которое трудно продать при рыночной ипотеке под 18–19%. Спрос слабее, потому что рост зарплат замедлился, и арендаторы экономят, в том числе и на площади: трехкомнатные квартиры за октябрь в Челябинске подешевели на 5,5%, это самое сильное снижение среди городов-миллионников. При этом часть платежеспособных семей в сентябре успела взять семейную ипотеку на прежних условиях и съезжает из съемного жилья: банки тогда выдали около 600 млрд руб. жилищных кредитов, максимум с начала года»,— подчеркивает господин Ахмедзянов.