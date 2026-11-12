Я куплю тебя, лодочник!

Как следует из определения суда, взятки поступали от двух заявителей. Инспекторы получили незаконные вознаграждения по 50 тыс. руб. за содействие в получении прав на управление маломерными судами. Конфискации подлежат 80 тыс. руб. с Александра Бондякова (общая сумма полученных им взяток) и 20 тыс. руб. с Александра Капустина как сумма вознаграждения за посредничество. В чем именно состояли незаконные действия должностных лиц, в судебном акте не раскрывается. По мошенническому эпизоду Капустин получил от первого потерпевшего 50 тыс. руб.; эти деньги в ходе расследования не изымались и были израсходованы им по собственному усмотрению. Второй эпизод следствие квалифицировало как покушение: хищение у второго потерпевшего не было доведено до конца по не зависящим от осужденного обстоятельствам.