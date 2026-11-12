Я куплю тебя, лодочник!

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Саратовским инспекторам ГИМС дали за взятки колонию вместо крупных штрафов
Саратовский облсуд ужесточил приговор по делу о взятках двум инспекторам Госинспекции по маломерным судам Александру Бондякову и Александру Капустину. Сотрудников МЧС осудили за взятки от желающих получить права на управление маломерными судами. Прокуратура просила заменить штрафы более строгим наказанием. Суд снизил суммы и дал обоим фигурантам по четыре года лишения свободы.
Саратовский областной суд изменил приговор двум сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) регионального ГУ МЧС — Александру Бондякову и Александру Капустину. Вместо штрафов в 2,5 млн руб. и 1,3 млн руб. обоим дали по четыре года колонии общего режима и с обоих взыскали по 300 тыс. руб. Осужденных взяли под стражу в зале суда. Ъ нашел подробности в картотеке судебных дел.
Александр Бондяков на момент событий был начальником отдела организации предоставления государственных услуг саратовского Центра ГИМС. Октябрьский райсуд Саратова признал подполковника внутренней службы виновным по двум эпизодам получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и дал штраф 2,5 млн руб. Александр Капустин был государственным инспектором по маломерным судам центрального инспекторского отделения того же центра. Ему назначили штраф 1,3 млн руб., осудив по двум эпизодам посредничества в передаче взятки (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), а также по состоявшемся факте мошенничества и покушении на аналогичное преступление (ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Как следует из определения суда, взятки поступали от двух заявителей. Инспекторы получили незаконные вознаграждения по 50 тыс. руб. за содействие в получении прав на управление маломерными судами. Конфискации подлежат 80 тыс. руб. с Александра Бондякова (общая сумма полученных им взяток) и 20 тыс. руб. с Александра Капустина как сумма вознаграждения за посредничество. В чем именно состояли незаконные действия должностных лиц, в судебном акте не раскрывается. По мошенническому эпизоду Капустин получил от первого потерпевшего 50 тыс. руб.; эти деньги в ходе расследования не изымались и были израсходованы им по собственному усмотрению. Второй эпизод следствие квалифицировало как покушение: хищение у второго потерпевшего не было доведено до конца по не зависящим от осужденного обстоятельствам.
Оперативное сопровождение дела вело саратовское УФСБ. Наиболее ранний документ в перечне доказательств — протокол осмотра и выдачи денежных средств от 24 октября 2024 года. 16 апреля 2025 года силовики провели обыски.
С 19 апреля по 8 декабря 2025 года фигуранты находились под домашним арестом, с 9 декабря 2025 года по 15 февраля 2026 года — под запретом определенных действий. Эта мера пресечения сохранялась до вступления приговора в силу.
Суд первой инстанции учел состояние здоровья Александра Бондякова и его родственников, положительные характеристики, благодарности, почетные грамоты и служебные поощрения. Осужденному Капустину зачли признание вины и содействие расследованию по взяточным эпизодам, положительные характеристики, состояние здоровья, а также нахождение на иждивении сына-инвалида. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Саратовская транспортная прокуратура обратилась в областной суд с требованием усилить наказание, лишить Бондякова специального звания, назначить Капустину дополнительный запрет на госслужбу по мошенническим эпизодам и конфисковать 50 тыс. руб. Защита — адвокаты Дмитрий Тахиров и Николай Панкратов — просила оставить приговор без изменения. Доводы господина Панкратова о невиновности подзащитного по обоим эпизодам мошенничества коллегия отклонила, сославшись на показания потерпевших и свидетеля.
Коллегия согласилась с доводом о чрезмерной мягкости. Суд указал, что тяжкие коррупционные преступления посягают на нормальную деятельность аппарата публичной власти и подрывают доверие граждан к Центру ГИМС и ГУ МЧС в целом. Также суд отметил: осужденные не предприняли действий, существенно уменьшающих общественную опасность содеянного. Отдельно отмечено отсутствие в деле сведений о подтвержденном постоянном доходе или имуществе осужденных: вывод о реальной исполнимости штрафа как основного наказания признан немотивированным.
По итогам рассмотрения жалобы прокуратуры обоим подсудимым снизили штрафы до 300 тыс. руб. Апелляция приговорила Александра Бондякова и Александра Капустина к четырем годам колонии общего режима, назначила конфискации 80 тыс. и 20 тыс. руб., запрет занимать определенные должности в течение четырех и трех с половиной лет. Бондякова также лишили звания подполковника внутренней службы.