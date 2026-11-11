В Новороссийске домашние собаки напали на 53-летнюю местную жительницу

Как рассказала пострадавшая местным СМИ, владелец собак заходил во двор и не проконтролировал калитку. По ее словам, хозяин не смог сразу справиться с животными. Во время нападения женщина лежала на животе, закрывая руками лицо и голову. Собаки кусали ее за ноги. Один из псов также вырвал у пострадавшей клок волос и повредил ей кожу зубами.