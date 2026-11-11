В Новороссийске домашние собаки напали на 53-летнюю местную жительницу
В Новороссийске 53-летняя местная жительница попала в больницу после нападения домашних собак. Инцидент произошел на улице Путевой в селе Кирилловка. Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Заявление о нападении поступило в дежурную часть отдела полиции Приморского района 9 ноября. По словам пострадавшей, причиной происшествия стало то, что владелец животных не обеспечил должного контроля за своими питомцами.
Сейчас жительница Новороссийска госпитализирована. Проверку по факту нападения проводят сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции Приморского района. По ее результатам примут решение в соответствии с законодательством.
Как рассказала пострадавшая местным СМИ, владелец собак заходил во двор и не проконтролировал калитку. По ее словам, хозяин не смог сразу справиться с животными. Во время нападения женщина лежала на животе, закрывая руками лицо и голову. Собаки кусали ее за ноги. Один из псов также вырвал у пострадавшей клок волос и повредил ей кожу зубами.
Напомним, 10 октября в Курганинске четыре собаки, находившиеся на свободном выгуле на территории платного рыболовного пруда, напали на 12-летнего мальчика. Подросток получил травмы лица и тела.