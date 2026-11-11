Объем первичных размещений корпоративных облигаций сократился за квартал на 23%

В третьем квартале 2026 года инвестбанки провели размещения 145 рыночных (без учета собственных) выпусков на сумму 1,68 трлн руб. Об этом свидетельствуют оценки “Ъ”, основанные на данных Cbonds. Этот результат на 23% ниже рекорда, установленного кварталом ранее, а также на 9,8% ниже объема размещений годом ранее и худший результат с третьего квартала 2024 года.