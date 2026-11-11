Объем первичных размещений корпоративных облигаций сократился за квартал на 23%
В третьем квартале 2026 года инвестбанки провели размещения 145 рыночных (без учета собственных) выпусков на сумму 1,68 трлн руб. Об этом свидетельствуют оценки “Ъ”, основанные на данных Cbonds. Этот результат на 23% ниже рекорда, установленного кварталом ранее, а также на 9,8% ниже объема размещений годом ранее и худший результат с третьего квартала 2024 года.
В ренкинге крупнейших организаторов размещений по итогам отчетного периода произошли существенные изменения. На первую строчку после квартальной паузы вернулся «Сбербанк КИБ» (63 размещения на 475 млрд руб.). На вторую строчку поднялся Альфа-банк, который участвовал в размещении 95 выпусков на 214 млрд руб. Лидер второго квартала Газпромбанк с результатом 200,2 млрд руб. занял третью строчку. Четвертое и пятое место заняли Совкомбанк (150 млрд руб.) и БК «Регион» (121 млрд руб.) соответственно. «Условия на рынке меняются достаточно динамично, и один квартал — слишком короткий срок для подведения итогов»,— отмечает начальник управления долгового капитала Альфа-банка Артем Стариков.