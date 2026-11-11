В Мурманской области могут установить минимальный доход для работающих иностранцев

Контролировать соблюдение требований будут органы МВД на основании данных Федеральной налоговой службы. Если доход иностранца окажется ниже установленного уровня, срок его пребывания в России сократят. О принятом решении уведомят самого гражданина и его работодателя. Оно вступит в силу через 15 дней, после чего иностранцу необходимо будет покинуть страну в течение трех дней.