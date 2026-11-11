В Мурманской области могут установить минимальный доход для работающих иностранцев
В Мурманской области подготовили законопроект об установлении регионального коэффициента к прожиточному минимуму для иностранных граждан на 2027 год. Общественное обсуждение проекта продлится до 17 ноября.
С 1 января 2027 года вступают в силу изменения в федеральный закон о правовом положении иностранных граждан. Согласно новым требованиям, работающие в России иностранцы должны будут обеспечивать себя и членов семьи доходом не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент.
При коэффициенте 1 минимальный доход иностранного работника в Мурманской области должен составлять не менее 27 462 рублей на человека. Требуемая сумма будет увеличиваться с учетом числа иждивенцев. Такой же размер прожиточного минимума на душу населения планируется установить в регионе на 2027 год.
Контролировать соблюдение требований будут органы МВД на основании данных Федеральной налоговой службы. Если доход иностранца окажется ниже установленного уровня, срок его пребывания в России сократят. О принятом решении уведомят самого гражданина и его работодателя. Оно вступит в силу через 15 дней, после чего иностранцу необходимо будет покинуть страну в течение трех дней.