Добыча нефти в России в октябре выросла до 8,6 млн баррелей в сутки

В сентябре 2025 года участники ОПЕК+ досрочно завершили отмену добровольных ограничений на 2,2 млн баррелей в сутки и приступили к восстановлению еще 1,65 млн баррелей суточного производства. Возврат последнего объема на рынок завершился в сентябре 2026 года. До конца текущего года для участников альянса будут действовать согласованные квоты без дополнительных сокращений. Российский показатель установлен на уровне 9,949 млн баррелей в сутки.