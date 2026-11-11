Добыча нефти в России в октябре выросла до 8,6 млн баррелей в сутки
В октябре 2026 года Россия увеличила добычу на 41 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем. В результате среднесуточный объем производства достиг 8,668 млн баррелей. Такие данные приводятся в докладе Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).
Установленный для России в рамках соглашения ОПЕК+ октябрьский ориентир с учетом добровольных ограничений составлял 9,949 млн баррелей в сутки. Фактическое производство оказалось ниже предусмотренного уровня на 1,281 млн баррелей.
Объемы российской добычи регулируются договоренностями участников ОПЕК+. С апреля 2025 года Москва начала постепенно наращивать производство в соответствии с согласованным графиком. До этого, с начала 2024 года по март 2025-го, базовый уровень с учетом добровольных сокращений составлял 8,978 млн баррелей в сутки. При этом отдельно сохранялись обязательства по компенсации ранее допущенного превышения объемов добычи.
В сентябре 2025 года участники ОПЕК+ досрочно завершили отмену добровольных ограничений на 2,2 млн баррелей в сутки и приступили к восстановлению еще 1,65 млн баррелей суточного производства. Возврат последнего объема на рынок завершился в сентябре 2026 года. До конца текущего года для участников альянса будут действовать согласованные квоты без дополнительных сокращений. Российский показатель установлен на уровне 9,949 млн баррелей в сутки.