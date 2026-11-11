Алиханов рассказал об утверждении ГОСТа на русскую кухню

Перечень будет регулярно обновляться. В документе описаны основные и дополнительные ингредиенты, допустимые вариации, историческая основа, технологии приготовления и правила подачи блюд. ГОСТ вступит в силу с 1 января 2027 года с правом досрочного применения. Он будет носить рекомендательный характер, однако заведения, позиционирующие себя как рестораны русской кухни, должны будут использовать установленные стандарты и получить знак качества.