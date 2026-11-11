Алиханов рассказал об утверждении ГОСТа на русскую кухню
В России утвердили ГОСТ на 133 блюда русской кухни, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Среди них — салат оливье, борщ, блины и кулебяка. Документ детально описывает рецептуру блюд, что, по словам министра, гарантирует потребителю их подлинность и высокое качество.
«Отрасль рестораторов вместе с Росстандартом в течение последних двух лет формировали единый ГОСТ традиционной русской кухни. И буквально перед началом этой встречи мы его утвердили», — заявил министр на международном форуме «Всемирный день качества-2026» (цитата по ТАСС).
Перечень будет регулярно обновляться. В документе описаны основные и дополнительные ингредиенты, допустимые вариации, историческая основа, технологии приготовления и правила подачи блюд. ГОСТ вступит в силу с 1 января 2027 года с правом досрочного применения. Он будет носить рекомендательный характер, однако заведения, позиционирующие себя как рестораны русской кухни, должны будут использовать установленные стандарты и получить знак качества.
Стандарт необходим в первую очередь для популяризации русских блюд, поскольку в большинстве заведений представлены кухни западных стран, заявили в Минпромторге. В октябре ведомство также рекомендовало гостиницам, кафе и ресторанам выделить в меню отдельную категорию — «русский завтрак». По мнению ведомства, новая категория поможет иностранцам познакомиться с национальными традициями.