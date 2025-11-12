«Интерфакс»: российские металлурги предложили ввести акциз на импортную сталь

Российские металлурги обсуждают возможность введения акциза на импортируемую стальную продукцию, включая стальной прокат. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в отрасли. По их словам, предложение направлено на выравнивание условий для отечественных производителей и иностранных поставщиков, особенно из Китая, где сталь продается по более низким ценам.

Согласно обсуждаемому предложению, акциз может быть рассчитан по действующей в России ставке и взиматься с объема ввозимой продукции.

«Раз государство ввело акциз для национальных производителей, логично, что конкурентные условия должны быть для всех одинаковые», — сказал один из собеседников агентства.

Он добавил, что в отрасли пока только размышляют, «как реализовать идею». Другой источник из металлургической компании заявил агентству, что «пока обращения в Минпромторг не писали», так как «есть много нюансов и сдерживающих такую меру факторов».