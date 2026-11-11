Песков: ОДКБ отреагирует на отказ Армении участвовать в работе организации

«Мы не знаем, что ждет (премьер-министр Армении Никол.— "Ъ") Пашинян, но то, что Армения не участвует в работе ОДКБ, это очевидно. И ОДКБ, соответственно, на это будет реагировать»,— сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, почему Армения «выбирает бойкотировать» ОДКБ, а не выйти из организации.