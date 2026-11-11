Песков: ОДКБ отреагирует на отказ Армении участвовать в работе организации
Армения перестала участвовать в работе Организации Договора о коллективной безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. ОДКБ на это отреагирует, добавил он.
«Мы не знаем, что ждет (премьер-министр Армении Никол.— "Ъ") Пашинян, но то, что Армения не участвует в работе ОДКБ, это очевидно. И ОДКБ, соответственно, на это будет реагировать»,— сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, почему Армения «выбирает бойкотировать» ОДКБ, а не выйти из организации.
В феврале 2024 года Армения заморозила членство в ОДКБ, объяснив решение тем, что союзники не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. Речь шла, среди прочего, о том, что ОДКБ не вмешалась в конфликт в Нагорном Карабахе.
На сессии ОДКБ 11 ноября в Москве обсудят вопрос лишения Армении права голоса в организации. При этом даже без права голоса Ереван сохранит основные права как участник объединения.