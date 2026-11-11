Биологи Коми проведут инвентаризацию цианобактерий и водорослей в лесах республики
Ученые Института биологии Коми научного центра УрО РАН проведут первую инвентаризацию микроводорослей и цианобактерий в лесах национального парка «Койгородский». Об этом ТАСС сообщила ведущий научный сотрудник института Елена Патова.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда и посвящено роли этих организмов в устойчивости старовозрастных таежных лесов. Ученые, в частности, оценят способность цианобактерий участвовать в накоплении азота в экосистемах.
В 2026 году специалисты уже начали изучать организмы, обитающие на коре деревьев в «Койгородском». Они обнаружили более 60 видов водорослей, три из которых ранее не отмечались на европейском Северо-Востоке России. Дальнейшие исследования продолжатся в рамках гранта.