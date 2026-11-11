Биологи Коми проведут инвентаризацию цианобактерий и водорослей в лесах республики

В 2026 году специалисты уже начали изучать организмы, обитающие на коре деревьев в «Койгородском». Они обнаружили более 60 видов водорослей, три из которых ранее не отмечались на европейском Северо-Востоке России. Дальнейшие исследования продолжатся в рамках гранта.