В Новороссийске ограничат подачу горячей воды из-за ремонта водопровода
В Новороссийске 19 ноября возможны ограничения подачи горячей воды в жилые дома и социальные объекты. Причиной станут работы на Троицком групповом водопроводе. С 08:00 подача холодной воды в город будет снижена на 60%. Об этом сообщили в АО «АТЭК» со ссылкой на МУП «Водоканал города Новороссийска».
Ограничения связаны с переключением реконструированных участков водопровода первой и второй очередей на улице Магистральной. Работы пройдут на отрезке от дома № 2 до улицы Кутузовской.
Из-за сокращения подачи холодной воды на объекты теплоснабжения возможно ограничение горячего водоснабжения по ряду адресов. В частности, перебои могут затронуть дома на улицах Прямой (№ 31, 33), Раевского (№ 62), Героев Десантников (№ 10–38, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 61а, 65/1, 65/2, 65/3, 69, 71, 73, 73а, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91), Куникова (№ 34–54, включая дома 50а и 54а), Волгоградской (№ 34–54), Малоземельской (№ 1, 3, 5), Хворостянского (№ 1, 3, 7, 9, 11, 13), Пионерской (№ 12, 14, 15–39), Южной (№ 6, 10, 12, 14) и Планеристов (№ 55, 55Б).
Также ограничения могут затронуть детские сады № 65, 63 и 49, школы № 33 и 8, а также бассейн «Дельфин».
В АО «АТЭК» рекомендовали жителям заранее подготовить запас воды для бытовых нужд. Ограничения связаны с плановыми работами на магистральном водопроводе.