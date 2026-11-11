В Новороссийске ограничат подачу горячей воды из-за ремонта водопровода

В Новороссийске 19 ноября возможны ограничения подачи горячей воды в жилые дома и социальные объекты. Причиной станут работы на Троицком групповом водопроводе. С 08:00 подача холодной воды в город будет снижена на 60%. Об этом сообщили в АО «АТЭК» со ссылкой на МУП «Водоканал города Новороссийска».