Предлагаемая зарплата в Петербурге за год выросла до 95 тыс. рублей
Медианная зарплата, которую работодатели предлагают соискателям в Санкт-Петербурге, за год выросла на 6% и достигла 95 тыс. рублей. В денежном выражении прирост составил 5,2 тыс. рублей. Такие данные приводятся в исследовании hh.ru, пишет ТАСС.
Самые высокие зарплатные предложения зафиксированы в сфере высшего и среднего менеджмента — в среднем 150 тыс. рублей. За год показатель не изменился. На втором месте оказались стратегия, инвестиции и консалтинг: здесь работодатели предлагают 148,3 тыс. рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Третью позицию занял автомобильный бизнес с медианной предлагаемой зарплатой 148,2 тыс. рублей (+6%).
В сельском хозяйстве зарплатные предложения достигли 129,4 тыс. рублей (+13%), в сфере добычи сырья — 120 тыс. рублей (+17%).
В других профессиональных направлениях медианные зарплаты составили:
— строительство и недвижимость — 116 тыс. рублей (+7%);
— производство и сервисное обслуживание — 110,1 тыс. рублей (+8%);
— транспорт, логистика и перевозки — 108,2 тыс. рублей (+5%);
— финансы и бухгалтерия — 106 тыс. рублей (+9%);
— информационные технологии — 105,7 тыс. рублей (+4%);
— рабочий персонал — 102,3 тыс. рублей (+2%);
— спортивные клубы, фитнес и салоны красоты — 101,6 тыс. рублей (+5%);
— закупки — 101,5 тыс. рублей (+2%);
— юриспруденция — 101,1 тыс. рублей (+12%);
— маркетинг, реклама и PR — 100 тыс. рублей (+0,3%);
— страхование — 100 тыс. рублей (+14%).