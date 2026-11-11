Предлагаемая зарплата в Петербурге за год выросла до 95 тыс. рублей

Самые высокие зарплатные предложения зафиксированы в сфере высшего и среднего менеджмента — в среднем 150 тыс. рублей. За год показатель не изменился. На втором месте оказались стратегия, инвестиции и консалтинг: здесь работодатели предлагают 148,3 тыс. рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Третью позицию занял автомобильный бизнес с медианной предлагаемой зарплатой 148,2 тыс. рублей (+6%).