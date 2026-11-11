Автобусное сообщение между Калининградом и Варшавой возобновят 6 декабря
С 6 декабря 2026 года возобновится движение автобусов по международному маршруту № 247 «Калининград — Варшава». Об этом сообщили на сайте Калининградского автовокзала.
Рейсы из Калининграда будут отправляться по воскресеньям в 15:50, из Варшавы — по понедельникам в 12:00. Автобус будет следовать с калининградского автовокзала на улице Железнодорожной, 7, до Западного автовокзала Варшавы на аллее Ерузалимски, 144. Прибытие в польскую столицу запланировано на 23:00 того же дня. Обратный рейс отправится в понедельник в 12:00 и прибудет в Калининград в 19:20.
Маршрут пройдет через пункт пропуска Багратионовск — Безледы.
Стоимость билета в одну сторону составит 5,5 тыс. рублей, поездка туда и обратно обойдется в 11 тыс. рублей. Обслуживать маршрут будут перевозчики ООО ПКФ «Автокениг» и польская компания Trans-Pol Sp. z o.o.
Автобусное сообщение по маршруту №247 Калининград — Варшава было временно приостановлено с 14 сентября 2026 года.