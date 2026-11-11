Автобусное сообщение между Калининградом и Варшавой возобновят 6 декабря

Рейсы из Калининграда будут отправляться по воскресеньям в 15:50, из Варшавы — по понедельникам в 12:00. Автобус будет следовать с калининградского автовокзала на улице Железнодорожной, 7, до Западного автовокзала Варшавы на аллее Ерузалимски, 144. Прибытие в польскую столицу запланировано на 23:00 того же дня. Обратный рейс отправится в понедельник в 12:00 и прибудет в Калининград в 19:20.