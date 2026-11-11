ИИдите отсюда

На фоне того, что тема ИИ стала сейчас в США частью внутренней политической повестки, президент Дональд Трамп не смог не отреагировать. 9 ноября он потребовал от Сената срочно одобрить законопроект, который, с одной стороны, запрещает энергокомпаниям перекладывать расходы по подключению дата-центров в счета рядовых американцев и обязывает бигтех строить генерацию за свой счет, а с другой — снимает экологические барьеры для ускоренного запуска новых электростанций, шахт и трубопроводов. Таким образом Белый дом пытается потушить бунт избирателей, но при этом не сбавлять темпов технологической гонки. Господин Трамп заявил, что Америка не может позволить себе отказываться от новых дата-центров, поскольку их тут же перекупит Китай. Сенат согласился рассмотреть этот двухпартийный законопроект.