ИИдите отсюда

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Избиратели в США проголосовали против строительства новых дата-центров
Итоги промежуточных выборов в США грозят обернуться для страны новым кризисом вокруг будущего искусственного интеллекта. Избиратели, голосовавшие за одержавших в итоге победу демократов, массово выступают против строительства новых дата-центров в своих городах, и партия активно идет у них на поводу. Сопротивление возведению новых центров для ИИ может поставить под угрозу стратегию Вашингтона по технологическому доминированию в этой сфере над Китаем.
Во время выборов в Конгресс 3 ноября в 12 штатах прошли заодно местные референдумы и муниципальные голосования по поводу строительства или расширения дата-центров (центров обработки данных, ЦОД), ставших фактическим фундаментом искусственного интеллекта. Администрация президента США Дональда Трампа, ставя целью технологически обогнать Китай, ранее дала карт-бланш крупным технологическим компаниям на ускоренное возведение инфраструктуры и использование любых источников энергии, включая уголь и газ. Однако это не понравилось рядовым избирателям: по итогам подсчета голосов, который на этой неделе представила консалтинговая компания Redbud Consulting, в 44 случаях из 45 жители проголосовали против.
Главным поводом для раздражения американцев при этом стал тот факт, что строительство дата-центров превратилось в коммунальный кошмар. Амбициозная программа Вашингтона в сфере ИИ обернулась, в частности, перегрузкой электросетей, а соответственно и резким скачком цен за свет. Помимо высоких счетов люди также жалуются на круглосуточный гул от мощных систем вентиляции дата-центров, который не дает спать целым кварталам, непрекращающийся шум тяжелой строительной техники и обмеление местных водоемов, которые корпорации выкачивают для охлаждения своих «цифровых фабрик».
По данным опросов NBC News, 56% избирателей назвали проблему дата-центров «важным или решающим» фактором при голосовании за кандидатов в Конгресс. Среди тех, кто поставил вопрос о ЦОД на первое место, две трети проголосовали за демократов.
В тех штатах, где традиционно выигрывали республиканцы, но в этот раз победили демократы,— в Техасе, Джорджии и Огайо — сосредоточено более половины всех планируемых мощностей по строительству новых дата-центров. Например, по оценке банковской холдинговой компании Wells Fargo, в Техасе, где губернаторские выборы сенсационно выиграла демократ Джина Инохоса, должно быть сосредоточено 27% всех мощностей. Госпожа Инохоса построила свою предвыборную программу именно на этом болезненном для многих жителей вопросе: она обещала отменить налоговые льготы для ИИ-гигантов и ввести мораторий на одобрение строительства новых дата-центров.
Сенатор Берни Сандерс и группа новых конгрессменов-демократов, включая Яссамин Ансари из Аризоны, где SpaceХ Илона Маска планирует построить дата-центр площадью более 2,8 кв. км, сразу после промежуточных выборов потребовали немедленно заморозить строительство новых объектов. «Американцы не хотят, чтобы техноолигархи уничтожали экологию, сокращали рабочие места и угрожали будущему человечества»,— заявил господин Сандерс. Конгрессмен-демократ от Техаса Грег Касар и бывший комиссар Федеральной торговой комиссии Альваро Бедойя публично анонсировали первую волну парламентских расследований с января 2027 года: повестки под присягой готовятся для глав ИИ-компаний, в том числе Google, и для медицинских страховщиков, использующих ИИ-модели для отказа пациентам в лечении.
Губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер представил свою программу из 200 пунктов для нового демократического большинства в Конгрессе с жесткими требованиями контроля над ИИ. В ней содержатся требования не только к строительству дата-центров, но и в целом к государственному контролю над технологиями и их ограничению. Эксперты в США прогнозируют, что это только начальные шаги демократов. Например, юристы Jenner & Block считают, что в 2027 году, скорее всего, в таких штатах, как Пенсильвания, Мичиган, Миннесота и Висконсин, ожидается веерное принятие жестких региональных законов против ИИ.
На фоне того, что тема ИИ стала сейчас в США частью внутренней политической повестки, президент Дональд Трамп не смог не отреагировать. 9 ноября он потребовал от Сената срочно одобрить законопроект, который, с одной стороны, запрещает энергокомпаниям перекладывать расходы по подключению дата-центров в счета рядовых американцев и обязывает бигтех строить генерацию за свой счет, а с другой — снимает экологические барьеры для ускоренного запуска новых электростанций, шахт и трубопроводов. Таким образом Белый дом пытается потушить бунт избирателей, но при этом не сбавлять темпов технологической гонки. Господин Трамп заявил, что Америка не может позволить себе отказываться от новых дата-центров, поскольку их тут же перекупит Китай. Сенат согласился рассмотреть этот двухпартийный законопроект.
Для демократов сопротивление новым дата-центрам в угоду избирателям является палкой о двух концах: партия критически зависит от пожертвований крупных технологических компаний, которые спонсируют ее годами. А интересы этих спонсоров явно расходятся с интересами «ядерного» демократического электората. И таким образом, демократы в Конгрессе попали в классический цугцванг, будучи вынужденными выбирать между протестом собственных избирателей и лояльностью Кремниевой долины.