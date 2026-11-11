Самарскую РСО оштрафовали за разрушенное благоустройство после ремонта труб

Установлено, что одна из организаций длительное время не завершала земляные работы и не восстанавливала благоустройство в районе многоквартирных домов № 13, 15, 19 на проспекте Карла Маркса. Аналогичные нарушения допустила другая РСО во время ремонта теплосетей у дома № 104а на улице Победы.