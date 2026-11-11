Самарскую РСО оштрафовали за разрушенное благоустройство после ремонта труб
Коммунальщики заасфальтировали ямы после визита прокуратуры
Жители Самары пожаловались в региональную прокуратуру на ресурсоснабжающие организации, которые после земляных работ не восстановили благоустройство. Контрольный орган провел проверку, и информация подтвердилась. К РСО применили взыскания. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Установлено, что одна из организаций длительное время не завершала земляные работы и не восстанавливала благоустройство в районе многоквартирных домов № 13, 15, 19 на проспекте Карла Маркса. Аналогичные нарушения допустила другая РСО во время ремонта теплосетей у дома № 104а на улице Победы.
Кроме того, выявлены нарушения со стороны департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары — при продлении разрешительной документации и контроле за производством земляных работ.
Прокуратура внесла представления руководителям ресурсоснабжающих организаций и городского департамента. По факту нарушения правил благоустройства в отношении одной из РСО было возбуждено административное дело по ч. 5 ст. 4.2 Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД (нарушение правил благоустройства, повлекшее причинение вреда).
В итоге виновное лицо оштрафовали на 300 тыс. рублей. После этого ремонт завершили и благоустройство восстановили.