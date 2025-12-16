Трамп подал иск за клевету к «Би-би-си» на $5 млрд

Президент США Дональд Трамп в понедельник подал в суд Южного округа Флориды иск о клевете на британскую BBC («Би-би-си») и потребовал возместить ущерб на сумму не менее $5 млрд, сообщает Reuters. Претензии у истца возникли в связи с тенденциозным редактированием фрагментов его речи, которое создало у публики впечатление, что он призывал сторонников штурмовать Капитолий.

Агентство полагает, что глава государства «открыл международный фронт в своей борьбе с освещением событий в СМИ, которое он считает неправдивым или несправедливым».

Искажение речи было допущено в выпуске программы Panorama. Изображение президента в нем истец называет «ложным, клеветническим, вводящим в заблуждение, порочащим, провокационным и злонамеренным». Поскольку эпизод программы вышел за одну неделю до президентских выборов 2024 года, он называет это попыткой вмешательства и влияния на их исход.

О намерении подать иск к BBC на такую сумму Дональд Трамп заявлял заранее. Медиакомпания направляла ему письмо, в котором принесла извинения, но предупредила, что денег не заплатит.

Эрнест Филипповский