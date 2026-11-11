Ушаков: Путин в ближайшее время встретится с Уиткоффом и Кушнером
Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в комментарии журналисту Александру Юнашеву.
По словам Джареда Кушнера, они со Стивом Уиткоффом завтра отправятся в Москву. Во время встречи американские представители обсудят с президентом России итоги переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби и обмен заключенными. После этого господа Уиткофф и Кушнер прилетят в Дублин для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.