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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
МирПереговоры

Ушаков: Путин в ближайшее время встретится с Уиткоффом и Кушнером

Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в комментарии журналисту Александру Юнашеву.
По словам Джареда Кушнера, они со Стивом Уиткоффом завтра отправятся в Москву. Во время встречи американские представители обсудят с президентом России итоги переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби и обмен заключенными. После этого господа Уиткофф и Кушнер прилетят в Дублин для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.