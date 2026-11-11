Генштаб РФ: Россия и Украина могут в ближайшие 2-3 недели обменяться пленными
Член российской делегации в Абу-Даби — первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин — заявил «Вестям», что обмен военнопленными между Россией и Украиной может состояться в ближайшие две-три недели. По словам генерала, этот обмен будет одним из самых масштабных. Число пленных с каждой стороны превысит тысячу.
Договоренности о проведении обмена российская и украинская делегации достигли во время переговоров по урегулированию в Абу-Даби 10-11 ноября. В прошлый раз Москва и Киев обменивались пленными в конце октября по формуле «270 на 270».