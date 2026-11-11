Мединский заявил о скором возвращении «каждой пяди российской земли»
Россия вернет «каждую пядь» своей территории, заявил помощник президента и глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский.
«Каждая пядь нашей земли будет России возвращена так или иначе»,— прокомментировал Владимир Мединский вопрос об обсуждении территорий. Детали переговоров по этой теме он не раскрыл.
11 ноября в Абу-Даби завершился второй день переговоров делегаций России, Украины и США. Встреча продолжалась около двух часов. На ней стороны, среди прочего, договорились провести масштабный обмен военнопленными.