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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
МирПереговоры

Мединский не стал раскрывать детали переговоров в Абу-Даби

Помощник президента России Владимир Мединский не стал раскрывать подробности переговоров с США и Украиной в Абу-Даби. Сперва должны быть достигнуты окончательные договоренности, подчеркнул он.
«Конкретные детали переговорного процесса в таких случаях — до тех пор, пока не достигнута окончательная договоренность,— никогда не обсуждаются»,— сказал Владимир Мединский журналистам по итогам переговоров.
Переговоры России, США и Украины проходили в Абу-Даби 10-11 ноября. Делегации договорились об обмене военнопленными между Россией и Украиной, сообщил Владимир Мединский. Параметры обмена пока не раскрываются.
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