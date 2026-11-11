Мединский не стал раскрывать детали переговоров в Абу-Даби
Помощник президента России Владимир Мединский не стал раскрывать подробности переговоров с США и Украиной в Абу-Даби. Сперва должны быть достигнуты окончательные договоренности, подчеркнул он.
«Конкретные детали переговорного процесса в таких случаях — до тех пор, пока не достигнута окончательная договоренность,— никогда не обсуждаются»,— сказал Владимир Мединский журналистам по итогам переговоров.
Переговоры России, США и Украины проходили в Абу-Даби 10-11 ноября. Делегации договорились об обмене военнопленными между Россией и Украиной, сообщил Владимир Мединский. Параметры обмена пока не раскрываются.