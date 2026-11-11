Ремонт улицы Волгоградской в Новороссийске перенесли на 2028 год
В Новороссийске ремонт дорожного полотна на улице Волгоградской с частичной заменой основания запланировали на 2028 год. В 2027 году на этой улице сначала намерены спроектировать и построить ливневую канализацию. Об этом сообщили в городских муниципальных учреждениях.
Проектирование и строительство системы ливневой канализации на улице Волгоградской в 2027 году запланировало МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города». В связи с предстоящими работами МКУ «Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог» в следующем году не будет проводить полноценный ремонт дорожного полотна.
Согласно планам учреждения, в 2027 году на улице Волгоградской предусмотрен только ямочный ремонт. Работы по восстановлению дорожного покрытия с частичной заменой основания перенесли на 2028 год.
К ремонту дороги приступят после завершения строительства ливневой канализации.