Ремонт улицы Волгоградской в Новороссийске перенесли на 2028 год

В Новороссийске ремонт дорожного полотна на улице Волгоградской с частичной заменой основания запланировали на 2028 год. В 2027 году на этой улице сначала намерены спроектировать и построить ливневую канализацию. Об этом сообщили в городских муниципальных учреждениях.