На северном участке КАД Петербурга ограничат движение до декабря

На внутреннем кольце КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД с 12 ноября ограничат движение транспорта. На втором километре трассы до 6 декабря будет закрыта одна из двух полос, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».