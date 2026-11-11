На северном участке КАД Петербурга ограничат движение до декабря
На внутреннем кольце КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД с 12 ноября ограничат движение транспорта. На втором километре трассы до 6 декабря будет закрыта одна из двух полос, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Для движения останется вторая полоса, при этом максимальную скорость на участке снизят до 50 км/ч.
Ограничения связаны с реконструкцией северного участка КАД. Дорожники будут выполнять работы по устройству габионов матрасно-тюфячного типа. Генеральным подрядчиком реконструкции выступает АО «ВАД».