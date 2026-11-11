В Самаре судовладельца оштрафовали за нелегальные перевозки
Он оказывал незаконные услуги на Волге в районе Ульяновского спуска
Судовладельца из Самары привлекли к ответственности за незаконные перевозки пассажиров. Нарушения выявила Куйбышевская транспортная прокуратура. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Проверка показала, что в июле 2026 года вблизи Ульяновского спуска в Самаре, в акватории Волги, владелец маломерного судна Silver-650 незаконно оказывал платные услуги по перевозке пассажиров. Лицензии на осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта у него не было.
По этому факту Куйбышевский транспортный прокурор возбудил в отношении владельца судна административное дело по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии). В итоге суд оштрафовал нарушителя на 50 тыс. рублей.