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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Волга

В Самаре судовладельца оштрафовали за нелегальные перевозки

Он оказывал незаконные услуги на Волге в районе Ульяновского спуска
Судовладельца из Самары привлекли к ответственности за незаконные перевозки пассажиров. Нарушения выявила Куйбышевская транспортная прокуратура. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Проверка показала, что в июле 2026 года вблизи Ульяновского спуска в Самаре, в акватории Волги, владелец маломерного судна Silver-650 незаконно оказывал платные услуги по перевозке пассажиров. Лицензии на осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта у него не было.
По этому факту Куйбышевский транспортный прокурор возбудил в отношении владельца судна административное дело по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии). В итоге суд оштрафовал нарушителя на 50 тыс. рублей.
Георгий Портнов