В Самаре судовладельца оштрафовали за нелегальные перевозки

Проверка показала, что в июле 2026 года вблизи Ульяновского спуска в Самаре, в акватории Волги, владелец маломерного судна Silver-650 незаконно оказывал платные услуги по перевозке пассажиров. Лицензии на осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта у него не было.