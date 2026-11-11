Лесничего из Оренбуржья будут судить за взятку от «черного лесоруба»

Следователи выяснили, что взятку фигурант получил в сентябре 2025 года. На тот момент он занимал должность лесничего и патрулировал лесной фонд у села Поникла Бугурусланского района. Во время дежурства он увидел мужчину, который незаконно рубил лесные насаждения. За несообщение о нарушении в правоохранительные органы он получил 15 тыс. руб.