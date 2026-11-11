В Калининграде арестовали гражданина Польши по делу о шпионаже
Центральный районный суд Калининграда заключил под стражу 53-летнего гражданина Польши, обвиняемого в шпионаже. Как сообщила пресс-служба Калининградского областного суда, по версии следствия, он передавал польской военной разведке сведения о российских военных объектах и мероприятиях.
По данным следствия, не позднее декабря 2016 года мужчину привлекли к конфиденциальному сотрудничеству неустановленные сотрудники Службы военной разведки Польши. В 2017-2022 годах он, как утверждает следствие, передавал им сведения о мероприятиях, связанных с демонстрацией вооружения, в том числе о международной выставке военной техники. Ему также вменяют передачу данных о местах дислокации российских систем противоракетной обороны и сотруднике пограничного управления ФСБ по Калининградской области.
Мужчину задержали 28 октября, в тот же день ему предъявили обвинение по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Следствие ходатайствовало о его аресте, указав, в частности, на наличие у обвиняемого связей с представителями польских спецслужб, польского гражданства и источника дохода в Польше. Сам обвиняемый и его защитник настаивали на домашнем аресте, заявляя о его невиновности и отсутствии намерений скрываться.
Суд заключил гражданина Польши под стражу до 28 декабря. Постановление пока не вступило в законную силу.
В пресс-службе Калининградского областного суда также сообщили, что по другому делу о шпионаже в Калининграде с июля под стражей находится еще один гражданин Польши. По версии следствия, 40-летний уроженец города Бранево передавал представителям польских спецслужб данные об обеспечении защищенности российских границ. Его арест был продлен до 28 декабря 2026 года.