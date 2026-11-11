В Калининграде арестовали гражданина Польши по делу о шпионаже

Мужчину задержали 28 октября, в тот же день ему предъявили обвинение по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Следствие ходатайствовало о его аресте, указав, в частности, на наличие у обвиняемого связей с представителями польских спецслужб, польского гражданства и источника дохода в Польше. Сам обвиняемый и его защитник настаивали на домашнем аресте, заявляя о его невиновности и отсутствии намерений скрываться.