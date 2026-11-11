Завершить реконструкцию Троицкого водопровода в Новороссийске планируют в середине ноября
В Новороссийске зарегистрировали 58 дорожных карт по строительству объектов инженерной инфраструктуры. В них определены сроки выполнения каждого этапа работ. Ход реализации проектов, в том числе отстающих от графика, глава города Андрей Кравченко обсудил на рабочем совещании с заместителем Александром Губановым и руководителями профильных подразделений администрации.
Одним из вопросов стала модернизация канализационной системы. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт самотечного канализационного коллектора. Внутри него уже смонтировали 146,5 м нового трубопровода из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ). Завершить санацию объекта планируют до конца ноября.
Строительная готовность Троицкого группового водопровода, реконструкция которого также входит в число приоритетных для города проектов, составляет 65%. Ориентировочный срок окончания работ — середина ноября. На 19 ноября запланированы переврезка и подключение нового трубопровода к действующей системе. В этот день с 08:00 подачу воды в Новороссийске снизят на 60%.
Отдельно участники совещания рассмотрели объекты, на которых возникли наиболее серьезные сложности. По некоторым из них продолжаются судебные разбирательства и претензионная работа. Администрация также прорабатывает возможные механизмы завершения строительства.