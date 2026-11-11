Завершить реконструкцию Троицкого водопровода в Новороссийске планируют в середине ноября

Строительная готовность Троицкого группового водопровода, реконструкция которого также входит в число приоритетных для города проектов, составляет 65%. Ориентировочный срок окончания работ — середина ноября. На 19 ноября запланированы переврезка и подключение нового трубопровода к действующей системе. В этот день с 08:00 подачу воды в Новороссийске снизят на 60%.