В Челябинске хирургу-проктологу готовы платить от 250 тысяч рублей
В Челябинске самой высокооплачиваемой вакансией ноября стало предложение для врача хирурга-проктолога с зарплатой от 250 тыс. руб. в месяц. От соискателя требуются высшее медицинское образование и релевантный опыт работы, сообщают аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
Второе место в городском рейтинге заняла вакансия стоматолога-терапевта, которому готовы платить от 120 тыс. до 180 тыс. руб. при наличии профильного высшего образования, действующего сертификата специалиста и стажа от трех лет.
На третьей строчке расположилось предложение для главного бухгалтера с окладом 120 тыс. руб. Также в пятерку наиболее доходных вакансий Челябинска вошли водитель погрузчика (от 102 тыс. до 126 тыс. руб.) и врач стоматолог-ортодонт (100 тыс. руб.).
В целом по России наиболее высокие доходы в ноябре предлагают в сферах здравоохранения, промышленности, строительства, продаж и IT.