В Челябинске хирургу-проктологу готовы платить от 250 тысяч рублей

В Челябинске самой высокооплачиваемой вакансией ноября стало предложение для врача хирурга-проктолога с зарплатой от 250 тыс. руб. в месяц. От соискателя требуются высшее медицинское образование и релевантный опыт работы, сообщают аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.