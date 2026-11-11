В Петербурге и Ленобласти медианный бюджет покупки новостройки с рыночной ипотекой достиг 9 млн рублей

Медианный бюджет покупки новостройки, которую подбирали с помощью рыночной ипотеки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в октябре 2026 года, составил 9 млн рублей. При этом доля запросов на подбор жилья с использованием рыночных ипотечных программ за год выросла на 22,9 процентного пункта — с 54,2% до 77,1%. Такие данные приводят в Яндекс Недвижимости на основе анализа обезличенных запросов клиентов.